El IESS sí tiene solución (III)

Continuando con los artículos sobre posibles soluciones a la inminente quiebra del IESS, concluiré el tema con las siguientes sugerencias, que efectúo siguiendo la secuencia numérica de los artículos anteriores: 13) Así como los afiliados ayudan a financiar los servicios del IESS para los que no aportan, el usuario no afiliado que solicite la prestación de servicio de salud o cualquier otra, que cubra una franquicia de aporte individual para que se pueda beneficiar del IESS. El monto de la franquicia será fijada técnicamente y no será cargada al afiliado, que sí aporta. 14) Siendo obligatorio el aseguramiento universal para los trabajadores, hay que reforzar los controles de la norma, para evitar la falta de afiliación y la evasión de aportes. 15) Que el trabajador tenga libertad de seleccionar la empresa pública —IESS o un fondo previsional privado—, para que maneje sus aportaciones del seguro social obligatorio. 16) Si se selecciona una empresa previsional privada, esta retendrá y remitirá obligatoriamente a una cuenta especial del IESS, el 25 % de los intereses sobre la inversión de los afiliados, cumpliendo el principio de solidaridad. Un 10 % de la producción de la inversión, para el manejo y administración de la empresa y el saldo del 65 % se acreditará a la cuenta personal del afiliado, que reflejará mensualmente el aporte e interés. 17) La pensión tope podrá llegar a US$ 4.000 para los jubilados en el sistema público que hubieren aportado sobre ingresos mayores al estándar y el monto del cálculo porcentual para la pensión mensual resulte superior a ese tope. La pensión jubilar privada podría ser sin tope, toda vez que ya se efectúa el aporte solidario del 25 % del producto de la inversión del afiliado.

Ideas o porcentajes más o menos, esto podría ser parte de la solución al IESS.

Un amigo lector sugiere que, como antes, deben existir dos instituciones, una Caja de Pensiones y otra Caja del Seguro, para que no se malversen los fondos y exista una sana competencia entre ellas. Me parece una idea que debe ser estudiada.