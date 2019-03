La historia manejada desde Quito

En los noventa hubo la iniciativa de la Academia Nacional de Historia (ANH) en Quito, de crear el Capítulo Guayaquil (CG). Durante años tuvo buenos presidentes, a menudo venían a Guayaquil y había eventos. Luego se convirtió en vocera de la RC. Miembros de ella escribieron numerosos libros publicados por el gobierno anterior. He sido informado que en los últimos años ha dado migas al CG. ¿Cuántos libros ha publicado Guayaquil? ¿Cuántos eventos de historia ha promovido? El 90 % de los miembros del CG están inconformes.

El CG necesita oficina y comenzar a publicar. En un acto de justicia, el Gobierno debe asignar al CG el 50 % de la renta que recibe la ANH. Hay precedente. En los ochenta, Solca, creada en Guayaquil, recaudaba el impuesto para financiar su labor, por ser matriz. y lo repartía en el país de acuerdo a la población. Un día, el Consejo Directivo Nacional (del que yo era parte), se enteró de que el presidente de Solca Quito había logrado que el Congreso modifique la ley para recibir directamente el 50 %. A Otto Sonnenholzner, siendo guayaquileño y conociéndolo, cuando visitaba su radiodifusora para entrevistas, le solicito abiertamente que acepte la propuesta. Su ciudad le quedará agradecida.

Hay suficientes evidencias de menosprecio a la historia y personajes de Guayaquil, lo tengo documentado; varias veces he publicado casos en mi columna de este diario. Y no se trata de falsedades ni resentimientos por cuestionamientos a ciertas fechas de eventos históricos quiteños. Es la eterna lucha entre el centralismo que Bolívar trató de imponer, y el federalismo de Olmedo y Rocafuerte.

La injusticia no acaba en el tema ANH. También existe en el Archivo Histórico del Guayas, tiene años recibiendo migas del Ministerio de Cultura, habiendo pasado numerosos ministros. No hay dinero para cubrir cosas esenciales. La sección para consultar no tiene aire acondicionado, en una época no había agua, el equipo contra incendio tenía problemas. El personal es el mínimo. Delia María Torres, directora encargada, hace milagros. Una institución guayaquileña, pública o privada, debe hacerse cargo.