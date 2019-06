- -Compree caserito... Le vendo su “habas corpus”. Pero solo las habas, porque corpus nuay y yo, pues... Bueno, no sé qué mesmo es. -No señora. Soy abogado. La acción de ‘habeas corpus’ es para recuperar la libertad de quien se encuentra detenido. Así dice la Constitución, art. 89. -Oiga abogado. Pero... ¿dé que leyes me habla? Verá, cansada de las alcaldías de aquí, y con esta “perfecta” que se gasta una fortuna celebrando que dizque ganó, yo me quería ir al manso Guayas. Por eso del modelo exitoso, ¿sabe? Y vi una casita muy linda que el gobierno financia. Pero el Municipio de allá quiere cobrar dos veces el impuesto de alcabalas. Y el constructor tiene que cargarle eso al comprador. Y ya, pues se me puso muy caro. Es por eso del fideicomiso, que no sé que mesmo es. Eso me dijo mi abogado. -Vea señora: las ventas a los compradores como usted, están exentas. No pagan alcabalas. Solo las transferencias que hace el fiduciario a favor de los beneficiarios del fideicomiso mercantil. (art. 527 Cootad). Y ese no es su caso. La Municipalidad no le puede cobrar impuesto de alcabalas. Ni dos veces, ni una. Además, ningún otro impuesto como plusvalía, pues las transferencia de fideicomisos mercantiles están exentas de todo tipo de impuestos, tasas y contribuciones. No son hechos generadores de obligaciones tributarias ni de impuestos indirectos previstos en ninguna ley, según el art. 113 de la Ley de Mercado de Valores. Más claro no canta un gallo. -¿Ve abogado? Las leyes no sirven para nada, cuando uno es el ciudadano de a pie. Pero dígame... ¿Se puede hacer algo? Yo sí quiero mi casita. -Mire, la alcaldesa es abogada. No ha de saber esto. Si se entera, hará que rectifiquen.

A otra cosa: la Convención Americana al tutelar el derecho a la familia, reconoce “el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio...”. La Convención protege “esta forma” de familia, cuyos derechos ponderados están por encima de los derechos homosexuales. Y... ¿alguien me puede decir el artículo de la Convención o reglamento que hace obligatorias las opiniones consultivas? Se “jaló” las tejas el “lujo” de Corte.