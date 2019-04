Guayaquil dijo no a la incertidumbre

Sí a la continuidad inteligente que mantenga lo positivo, elimine lo disfuncional y siga innovando. Respetando este orden lógico/evolutivo en la transición se evitará el “borra y va de nuevo”... devastador.

¡Hay evidente maduración del electorado en todos los sectores!

La gran obra pública material es reconocida en todo el país. Lo no tangible social, educativo y cultural, experimentando un considerable avance, no lo deberíamos perder y, al no ser tangibles, deben ser evidenciados enfáticamente.

Me refiero a la ejemplificadora atención a las áreas vulnerables de la ciudad en legalización de tierra, salud, educación, emprendimiento, cultura, tecnología, deportes, capacitación a madres, niños y adultos mayores, piscinas populares y juegos acuáticos. Televisión educativa, por primera vez en el país, durante 15 años, ayudando a mejorar las condiciones de vida y beneficiando a millones de ciudadanos. Transformación de la vida de niños con discapacidad, mediante becas educativas y las de amparo para aquellos que pierden uno o ambos padres. Como nunca antes en Ecuador, se entregan gratuitamente textos escolares de calidad, desde primero de básica hasta el último año de bachillerato -iniciativa del Municipio de Guayaquil que enhorabuena reprodujo el Ministerio de Educación-. Se donan computadoras a escuelas y colegios; laboratorios de innovación para estimular la creatividad; se entregan incentivos al mérito académico a estudiantes de bachillerato de colegios fiscales y fiscomisionales, tales como casas y tablets. ¡Todas acciones que cambian vidas!

Es evidente el renacer del teatro y adecuación de nuevos espacios; recuperación de barrios históricos; Feria del Libro de nivel internacional; conciertos públicos; publicaciones que rescatan la historia y el arte; el Museo de la Música Popular; sinergia estética/natural lograda en parques bordeando el río y el estero; el espacio provocativo Guayarte que rompe tabús hacia el arte urbano. ¡Y, por fin turismo de categoría, en forma y fondo!

Pero aún quedan muchos desafíos...

¡Sigamos Guayaquil!