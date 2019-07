La gran sapada

En la reunión 44/OEA los grupos Glbti perdieron la votación al proponer su agenda pro-igualdad de género. El 2 de junio del 2014 en Paraguay se organizó una multitudinaria marcha en defensa de la vida y la familia que -según la policía- contó con la presencia de más de 20 mil personas, para que la OEA no promoviera el aborto ni el matrimonio homosexual. El 17 de junio de 2017, 700 congresistas de América exigieron que la OEA abandonara la agenda gay y del aborto. En la reunión 48/OEA, los Lgbti volvieron a perder al proponer su agenda. - No lo logramos, hermano. Nunca lo vamos a conseguir así. Hay que cambiar de estrategia. - Mira, la salida es interpretar la Convención. - No puedes hacer eso. Igual que todos los tratados, para modificar las cláusulas hay que proponer una enmienda. El art. 76 de la CADH lo dispone así. - Pero no si lo hacemos a través de una opinión consultiva, y después decimos que es obligatoria. - No se puede. El art. 68.1/CADH dice que los países deben aceptar en forma obligatoria las decisiones de la Corte, “en todo caso en que sean partes”, no sus opiniones consultivas. - Pero hacemos una “consulta”. Usamos el país mas desintitucionalizado de la región. A diferencia de EE. UU., en que la potestad nominadora de las autoridades es del presidente, en Ecuador tienen más de 20 años inventando enredadas formas de nombrarlas, y el pueblo no entiende quién al fin, es el que los pone. Ahí están los ‘Ramis’. Los hacemos armar una corte con mayoría ‘progress’ y aprueban el matrimonio gay mediante una interpretación de la Convención, con una consulta de otro país. Costa Rica, por ejemplo y después decimos que es obligatoria para todos los demás. -¿Y la soberanía? No se puede reformar el tratado con una interpretación te digo. Además, en Ecuador la Constitución dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. - Interpretamos la Constitución también y decimos que no es interpretación. Es Ecuador hermano. Ahí vuelan los burros. Con panza y todo, algunos llegan muy lejos. -Ya. El Golpe, como la película de Paul Newman. - Eso es en gringolandia, ‘bro’. Allá solo sería... la gran sapada.