Gobiernos pobrecistas

Los días 16 y 17 de julio se llevó a efecto la Reunión Anual de las Asambleas de Gobernadores del BID en la ciudad de Guayaquil, convocando la presencia de centenares de personas de diversos países americanos, inyectando un importante flujo de recursos al sector hotelero, pero además, concitando la atención internacional sobre la ciudad. Una semana después, en Caracas, se inauguró el XXV Encuentro del Foro de Sao Paulo bajo el lema Por la Paz, la Soberanía y la Prosperidad de los Pueblos. Francamente no se me ocurren dos lugares más emblemáticos para ambos eventos; por un lado Guayaquil, ciudad que viene haciendo esfuerzos por crear un ecosistema de innovación y emprendimiento, y de otra parte Caracas, como lugar ideal para mostrar los resultados de la ideología que pregona el Foro de Sao Paulo, especialmente después del informe de la señora Bachelet (para el Foro es una conversa que salió del clóset): capital del país con la más alta tasa de muertes por causas violentas del mundo -81,4 por cada 100.000 habitantes-, con la mayor inflación del mundo, 2’688.000 % en los últimos 12 meses; el país con la mayor debacle económica del mundo, con una caída del PIB del 52 % desde el 2013 al 2018 (según datos del Banco Central de Venezuela). En el mismo periodo Venezuela registró una caída de exportaciones del 85 %, y para no quedarse cortos, las importaciones también se redujeron en 74 %; sin mencionar la devaluación al infinito del bolívar soberano. Pobre Libertador, si supiera que su nombre se devalúa cada día.

La lista de récords sería muy larga para mencionarlos en esta columna. El Foro, un poco rengo por la ausencia de presupuestos públicos y contribuciones de esas empresas que “ayudan desinteresadamente a gobiernos progresistas”, emitió 10 objetivos estratégicos, donde uno me llama poderosamente la atención: “(4) Promover el socialismo como la alternativa de los pueblos ante la crisis general del capitalismo”.

Sean más serios. ¿Qué más les falta ver a estas personas para darse cuenta de que lo que toca su ideología se destruye? Ciudadanos ilustres de gobiernos pobrecistas.