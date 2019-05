Acabamos de sufrir un típico gobierno disfuncional. Estos gobiernos insisten en promulgar leyes ambiguas: leyes contra las utilidades “injustas”, contra “los abusos” de la prensa; leyes sobre “el buen vivir”, la “soberanía alimentaria”, o la “participación ciudadana”, etc. En estos ejemplos, a pesar de que los términos son filosóficamente definibles, no es posible determinar de ellos qué actos existenciales específicos son los prohibidos y cuáles los permitidos. Así se logró mantener al ciudadano tratando de adivinar qué es “injusto”, qué es “abuso”, qué es “buen vivir”; siempre a la defensiva y a merced del capricho interpretativo del “iluminado” que gobernaba, y de burócratas, cortes y jueces obsecuentes, inclinados a aceptar las interpretaciones oficiales.

Las leyes no objetivas -que por largas y reglamentarias que sean, siguen siendo ambiguas-contradicen y desafían la razón por la cual el hombre necesita de un gobierno. Dichas leyes representan un monopolio en el uso de la fuerza concedido a una institución normada por caprichos, no por la razón. Hablamos entonces de un gobierno de hombres y no de leyes, que se ha dado a él mismo una autorización formal para anular a los ciudadanos. En este tipo de sociedad, el derecho a la libertad y a la vida se ve totalmente menguado, los ciudadanos actúan por permiso y viven dominados por el temor.

El objetivo de estos gobiernos disfuncionales es inculcar servilismo, que los ciudadanos traten de anticipar el próximo capricho del gobierno, forzar a que los ciudadanos se allanen a obedecer sus decretos aun antes de que se emitan. Este es un método todavía más maligno y efectivo para romper el espíritu del hombre, que promulgar leyes crueles, inhumanas e injustas, pero claras y no sujetas a interpretación. ¿Quién no vivió estos 10 fatídicos años con temor o por lo menos con un sentimiento de incertidumbre o desasosiego? Un gobierno que respeta los derechos individuales es un gobierno de leyes justas, claras, objetivas; es gobierno de leyes no de hombres.

¿Qué esperamos para incinerar el mamotreto de Montecristi?