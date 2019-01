Gloria al bravo pueblo

Lo que está ocurriendo en Venezuela, como casi todo suceso y especialmente los que involucran tensiones políticas, tiene varias lecturas posibles. La primera, de corte sensacionalista, hace notar que en la patria del Libertador hay dos presidentes: uno aparentemente elegido por el pueblo, en sufragios, según crecientes sospechas, manchados por el fraude; y otro autoproclamado tal, asumiendo la voluntad de una gran masa de sus compatriotas congregados en la amplia geografía venezolana.

En los medios nacionales ha predominado en cambio la noción de que Guaidó cuenta con el reconocimiento del Ecuador.

No han dejado de emitirse también observaciones destinadas a poner de relieve que una vez que el político venezolano recibió el apoyo de los Estados Unidos se dieron los respaldos latinoamericanos en rápida sucesión. Más allá de la diversidad de los comentarios, ahora se especula sobre si caerá Maduro o buscará montar una férrea dictadura que lo perennice a él y a su equipo, donde cuenta con miembros de las fuerzas armadas ahora llamadas bolivarianas.

Yo no quiero pensar con el deseo y hasta el momento de escribir estas líneas me inclino a creer que la situación no tiene retorno: Guaidó se va a consolidar como presidente interino de Venezuela pero, lograrlo va a costar sangre. Bien se sabe con Jefferson que “el árbol de la libertad se riega con sangre de patriotas y tiranos, ese es su abono natural”.

Por ello, es vital lo que definan las fuerzas armadas en estos días. ¿Hay soldados al servicio de su país o todos son esbirros de la dictadura? Dependiendo de esa correlación, que debería inclinarse a favorecer una voluntad popular que aparece como mayoritaria, Guaidó fortalecerá o no la estabilidad de su interinazgo.

Mientras esa situación se aclara (espero que el pronunciamiento en contra del actual régimen ya se haya dado por cuenta del Papa), es difícil establecer pronósticos. Lo que cabe es felicitar al bravo pueblo de Venezuela que en las calles está dándole salida a un viejo y duro atasco en la ruta de la recuperación de su democracia, sabiendo que hacerlo tendrá alto costo.