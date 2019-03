La forma correcta

-¡Lo conseguimos, el nulo está subiendo! -Lo que vas a conseguir es que Correa se adueñe del país. La gente de ‘Tramposín’ controla el CNE. Espero que de tu chequera gires los $ 100 millones que costará la nueva elección, tal como mandan los arts. 147 y 148 de la ley. ¿Pero sabes qué? Eso no va a pasar. El nulo jamás llegará a la mitad más uno de los votos. Lo que vas a lograr es que perdamos las elecciones, el roedor se adueñe del nuevo Consejo y el país se vaya al diablo si él nombra las autoridades. Espero que entiendas que estás arruinando tu futuro político si por tu culpa perdemos el país y esto se transforma en Venezuela. -Hermano... debemos eliminar el Consejo de Participación. -De acuerdo. Pero el voto nulo no es el camino. Es el típico caso del diagnóstico equivocado, tal como sucedió el 98. A algún “genio” (bueno, a muchos) se les ocurrió que debíamos “despolitizar” el nombramiento de las autoridades. Y el art. 202 de la Constitución inició el experimento que nos condujo a esta desgracia. No son las hermanitas de la caridad las que deben nombrarlas, pues es un acto esencialmente político, de gobierno. Otto Sonnenholzner es la prueba viviente de ello. Él no fue nombrado por un concursito de méritos, con preguntitas ridículas, ni acreditó publicaciones sobre “participación” (¡qué risa!), como si fuera una ciencia. Así se nombra las autoridades administrativas, no las que acompañan al presidente en el gobierno. Otto fue nombrado de una terna enviada por el Ejecutivo, como se hace en todo el planeta. ¿No te das cuenta que es ridículo? La más alta jerarquía del Estado, después del presidente, proviene de una terna. Pero para nombrar un superintendente hay que tener otra “función del Estado”. ¿Si ves cómo nos tomó el pelo Correa? Bueno... ¿y entonces, qué hacemos, otra constituyente? -No. Todavía se puede imprimir una papeleta que diga: ¿Debe el presidente pedir a las universidades que preparen un proyecto de nueva Constitución y someterlo a consulta, como se hizo en 1978? Así salimos de la dictadura esa vez. Esta es la forma correcta de salir de Correa para siempre, no el voto nulo.