Felices dos años

Dos años de gobierno. Llegamos a la mitad de su tiempo en Carondelet. Felicitaciones. Un poco atrasadas, pero debe entender. Los últimos dos artículos me enfoqué en una noticia suya: la nueva política del Ecuador en relación a Julián Assange. Hoy, (digamos) es su día. ¿Cómo le fue estos dos años? En relaciones internacionales, no tan mal. Ante los ojos de su público ha tomado las decisiones correctas. Primero, terminando con el asilo del fundador de WikiLeaks y, segundo, con relación a Venezuela, al principio fue una tímida retirada de apoyo. Y al final, el reconocimiento de Guaidó como el presidente legítimo de los venezolanos. ‘Check’ y ‘check’. Sí, ha tenido sus tropiezos; su política migratoria y comentarios sobre “la situación venezolana” en el país, no siempre fueron acertados, ni bien recibidos; pero tuvo una capacidad de respuesta rápida. En política: de caída. Para caer, hay que subir antes. Y eso fue lo que hizo. El primer año tenía a todo el Ecuador expectante. El distanciamiento para unos, la traición para otros. Su vicepresidente, preso. La consulta popular. Y todas las “sorpresas” del correísmo con las que se iba topando. Las denunciaba. Y firmaba el acta de defunción de su relación con quien lo llevó a ser presidente. Y al principio, bastó. Porque era necesario. Porque era “noticia”: Lenín Moreno no ha sido verde. ¿Y después? Termina la novedad. Momento de trabajar. Y ahí, falla. Promesas de campaña incumplidas. Reformas económicas tibias (aranceles, impuestos, inversión extranjera). Conclusión: usted no “es”. Usted se construye de no ser Correa. Y eso, no es suficiente. En relación a la corrupción: gran avance. Especialmente en la Fiscalía. Como país e institucionalidad, al menos. No estamos donde deberíamos estar. Pero al menos, nos puso en camino. Lo malo: su figura es la de un fumador que advierte los peligros de fumar. Operación contra la corrupción. ¿Y los INA Papers? ¿Y su pasado en Ginebra? Pareciera que el Ecuador está dispuesto a intercambiar. La cabeza de los otros por su “inocencia”. Veremos si la Fiscalía adopta también esta política. A partir de eso veremos si esta “mitad de su gobierno” no fue su gobierno entero.