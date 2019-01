Ayer 2 de enero de 2019 los ecuatorianos iniciamos otro nuevo año, ávidos de mejorar nuestro nivel de vida. Después de la “década siniestra”, Moreno acertó sacando a Correa del poder. Robos descarados. Endeudamientos torpes en obras públicas. Costos gigantes y falseados.

El Estado es un ente obeso, corrupto y lerdo. Quebró a emprendedores. Envileció a los pobres. Otro capítulo de la obra El manual del perfecto idiota latinoamericano. La más baja reserva internacional en 12 años: US$ 2.126 millones. Subirán las tasas de interés. No hay dólares. Iliquidez. El petróleo no es la opción.

Avergüenza el aumento de US$ 8 a los trabajadores y mantiene millonarios ingresos a la alta burocracia y asambleístas que duermen. Un garrotazo. Cunde el desempleo. Hay que cortar el gasto público. Frenar las deudas. El FMI implica más impuestos. Peor con China. Recesión inminente. La economía es la solución. No las fracasadas “finanzas públicas”.

Se imponen medidas de ‘shock’ en esta estrategia para el desarrollo: 1) Reducción del 60 % a todas las remuneraciones del sector público, incluido el presidente. 2) Eliminación del 80 % de asesores y burocracia, a todo nivel. 3) Eliminación de sueldos y prebendas a exmandatarios. 4) Eliminación de impuestos progresivos. 5) Un solo impuesto plano: “flat tax”. 6) Cierre total de medievales y corruptas aduanas. 7) Terminar con el Estado petrolero, constructor, importador y exportador. 8) Venta inmediata de aviones presidenciales, vehículos y propiedades del sector público. 9) Libre ingreso de capitales de inversión y ahorro. 10) Libre importación y exportación por los ciudadanos. 11) No más prestamos leoninos y corruptos. 12) Moratoria y renegociación de obras onerosas y mal hechas por China. 13) No más contrataciones públicas que esconden robos, sinvergüencerías, concusión y peculados. 14) Libertad para la agricultura, industria, comercio, asfixiados. 15) Control de delincuencia y droga que arrasan al país. 16) Cadena perpetua y trabajo obligatorio a delincuentes. 17) Seguridad.