El IESS funciona con el “sistema de reparto” inventado por Carlo Ponzi (1882-1949), inmigrante italiano (estafador preso), y los “cálculos actuariales”, ambas pirámides financieras montadas por Bernard Madoff, detenido por el FBI y condenado a 150 años de prisión en Manhattan por fraude de US$ 50.000 millones.

Ponzi y Madoff, autores del “sistema de reparto” y los “cálculos actuariales” son los más grandes estafadores en el mundo. Los trabajadores y los ancianos han perdido su dinero. No existe solidaridad social.

El aumento de las aportaciones y la edad de jubilación, revela torpeza y complicidad al defender la estafa piramidal.

Yo planteo que debe crearse el sistema de capitalización individual. Rige en 30 países y ampara a mil millones de trabajadores. La capitalización individual convirtió a Chile en la quinta mayor economía de América Latina. Recibió inversión extranjera por más de US$ 30.000 millones. Es el mayor productor mundial de cobre, litio, yodo, uvas, manzanas, arándanos, ciruelas, salmón, truchas, carbonato de litio, plata, oro, molibdeno, biocombustible de tercera generación, alimentos, pesca, fierro, acero, madera y subproductos, maquinaria de transporte, vehículos eléctricos, buses, maquinaria minera e industrial, electrodomésticos, material de construcción, herramientas industriales, cemento, textiles, ropa, calzado, bienes de uso, armamento civil y militar.

Banco Mundial: Chile es un país de altos ingresos. Su renta US$ 26.905 PIB per cápita PPA (paridad de poder adquisitivo) y US$ 18.592 PIB per cápita. Altísimo nivel de competitividad. Amplia libertad económica y desarrollo financiero. Es la economía más dinámica de América Latina. Tiene la mejor calificación de deuda externa en el continente. Los fondos propios de los trabajadores rebasan US$ 170.000 millones, invertidos en Chile y en el extranjero

Cada trabajador es libre de decidir si se jubila a la edad legal o si decide postergar o anticipar el momento de su jubilación. Más del 85 % de los pensionados trabajan hasta los 85 años.