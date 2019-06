La inusual recuperación de EE. UU.

En los próximos meses se publicarán datos de que la expansión económica actual en Estados Unidos es la más larga registrada. Aunque el país sigue superando a otras economías avanzadas, el éxito todavía no logró disipar la persistente sensación de inseguridad económica y frustración de muchos estadounidenses, ni calmar el temor a que las autoridades no tengan margen de maniobra para responder a la siguiente desaceleración económica o perturbación financiera. Para llegar a este punto tuvo que enfrentar un contexto externo desfavorable, que incluyó una crisis existencial de deuda en Europa y la desaceleración del crecimiento económico de China. En lo interno, una profunda polarización política obstaculizó la actividad legislativa del Congreso y produjo varias amenazas de cierre de la administración pública y cierres reales. En ausencia de medidas del Congreso procrecimiento, la política monetaria pasó a ser la única herramienta importante. Tras tener que ampliar considerablemente su lugar en la economía en los años de la crisis, la Reserva Federal de EE. UU. estuvo al borde de aplicar políticas sumamente erradas y se volvió más vulnerable a la interferencia política. Como el crecimiento anual durante la última década fue a menudo endeble y no suficientemente inclusivo (la “nueva normalidad” o estancamiento secular), la economía quedó con una sensación residual de bajo desempeño y vulnerabilidad potencial.

Según encuesta de la Fed, casi la mitad de familias estadounidenses dicen no tener ahorros suficientes para cubrir un gasto de emergencia por $ 400. No extraña que la confianza en las instituciones y la opinión de los expertos siga tan baja. En combinación con una desigualdad excesiva (de ingresos, riqueza y oportunidades), la frustración y el malestar político se mantienen altos, y la difusión de pronósticos pesimistas sobre implicaciones de la tecnología y de la globalización sigue alimentando el temor a disrupciones y dislocaciones del mercado laboral. Fuera de EE. UU., muchos temen que la superpotencia responsable de emitir la moneda de reserva internacional, cuyo papel es decisivo en muchas interacciones multilaterales, ya no sea un anclaje confiable y predecible del sistema global de comercio y finanzas. A diferencia de expansiones anteriores, EE. UU. aún no está suficientemente protegido contra futuros desafíos económicos y financieros; la capacidad de la Fed para contrarrestar recesiones económicas y disrupciones financieras es bastante limitada, su balance está sobredimensionado y el mecanismo para la transmisión de medidas de política monetaria a la economía real está bastante debilitado. Para prolongar la expansión actual hará falta mucha pericia. Las autoridades deben evitar grandes errores, minimizar el riesgo de crisis financieras; hacer más para estimular el crecimiento y una estrategia bien dirigida para modernizar y actualizar infraestructura; y estar más atentos a la distribución de los frutos del crecimiento económico. Las empresas deben esforzarse más en asumir sus responsabilidades sociales. Luego de trastornar el comercio global, EE. UU. debe garantizar que seguirá siendo el ancla del sistema internacional basado en reglas, sin perder de vista los desafíos que aún le quedan.

“Para llegar a este punto, Estados Unidos tuvo que enfrentar un contexto externo desfavorable, que incluyó una crisis existencial de deuda en Europa y la desaceleración del crecimiento económico de China”.