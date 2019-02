Estado de la Unión

Es el discurso del presidente de EE. UU. dado en el Capitolio cada enero. Habla sobre sus logros del año anterior y lo que espera en el nuevo año. Durante décadas lo enviaba por escrito. El presidente Wilson fue el primero en hacerlo presencial, 1913. Están presentes los tres poderes, excepto quien reemplazaría al presidente en caso de una catástrofe en el Capitolio. Por seguridad el nombre se conoce minutos antes del discurso, lo protege el Servicio Secreto. Trump designó al ministro de Energía. El discurso dura 65 minutos de promedio, Trump se tomó más tiempo. Siempre hay invitados que forman parte del contenido del discurso. Por ejemplo, en un discurso del presidente Obama, habló de la necesidad de que los millardarios paguen más impuesto e invitó a la secretaria de Warren Buffett, el inversionista millardario más exitoso de todos los tiempos, y había expresado que personas como él deberían pagar más tributos. Cuando termina su discurso, en TV un miembro del partido opositor refuta constructivamente el contenido del discurso.

Un enfrentamiento entre Trump y el partido demócrata sobre la construcción del muro fronterizo con Méjico causó que el Gobierno se paralizara 30 días y Trump no fue bienvenido al Capitolio por el partido opositor tener mayoría en la Cámara de Representantes; al contrario, los republicanos controlan el Senado. Se le pidió que envíe el discurso por escrito. Su presencia fue condicionada a abrir el Gobierno. En ese lapso, más de 400.000 empleados no recibieron su sueldo. El estilo verbal de Trump es exagerar o mentir. Los medios: Washington Post, New York Times, o cadenas de TV como NBC llevan un control de las mentiras, ya son cerca de 8.000. En Wikipedia está su larga historia de dar información cuestionable, desde antes de ser presidente. https://en.wikipedia.org/wiki/Veracity_of_statements_by_Donald_Trump

En el discurso exageró sus logros económicos respecto a puestos creados, crecimiento salarial, desempleo, tasa de crecimiento del PIB, revolución en energía alternativa, etc. No habló del cambio climático, por ello fue muy criticado.