En taparrabos

Para dar paso al matrimonio ‘gay’, la Corte Constitucional emitió un dictamen interpretativo. Así se intitula. El art. 160 de la ley se llama Mayoría para decidir, y exige que para interpretar la Constitución la decisión se tome con 7 votos.

-Dile a Mr. Magoo que lea el art. 142 de la ley, que esto es una consulta. -Dile que todas las interpretaciones -provengan o no de consultas- requieren 7 votos. Y que el Derecho no es simple lectura. Que hay que pensar y entender el porqué de las mayorías calificadas. Y que en este caso, la necesidad de 7 votos y no solo 5, es muy simple: una cosa es aplicar la Constitución. Otra cosa es determinar su alcance mediante una interpretación que no está escrita.

Por eso demandé a la Corte Constitucional para que acate la ley y vuelva a tomar la decisión con los 7 votos que esta exige. Previamente, desaté una campaña mediática apelando al regionalismo por causa de la comisión nominadora de capitalinos que se conformó excluyendo a todo el resto del país. Confieso mi falta de originalidad. La idea no fue mía. La tomé de la frase: “y ahora vamos por los niños trans”. Cuando la leí pensé: se volvió loca. Luego vi lo genial de la estrategia: captó al máximo la atención del público. Si yo hacía lo mismo desde el jueves con Andersson Boscán, luego con Carlos Vera y lo replicaba en redes iba a tener la atención del público hasta el lunes para devolver la gente a las calles. Ahí se me ocurrió la frase “aquí nos gusta casarnos con mujeres”, cuya previsible respuesta “a nosotros también”, jamás se dio. Pero así, el señor sentado en un escritorio tras el letrero “escándalo de la semana”, no tenía que apresar al Fernan cazando elefantes en Ghana y hasta el lunes yo tendría toda la atención del público para anunciar la presentación de mi demanda.

Esto ocasionó que -de primates- ascendiéramos a la categoría “la tribu de Guayaquil” y ya no simples monos. Como dice una canción: en el mar la vida es más sabrosa. Así que me voy a la playa. El taparrabos que usamos los de la tribu es la prenda ideal para meternos al mar luego de bajar de un árbol.