Ella baila sola

Manuel Atienza, uno de los más preclaros juristas de los últimos años, enseña que el derecho debe ser aplicado en forma previsible. Es decir, que si aquí dice negro, no puede ser blanco. La trampa estuvo, siempre, en hacer lo contrario. Pero no la vimos. Para muestra un botón: la ‘baby’ ministra sostiene que -siendo el contrato de adquisición de medicamentos del 2016- ella no lo firmó y por tanto no es responsable. Lo previsible es que- como la Constitución dice que todo funcionario es responsable por acción u omisión y que el Estado nos garantiza medicamentos de calidad, seguros y eficaces- ella sea responsable, pues debió garantizarnos la salud desde el 2017, cuando fue nombrada. ¿O quién debió controlar la salud? ¿Avengers?... Claro, se nombra ministros de Estado que -un poco más- y recién culminan el período de lactancia. También es previsible que, si la Constitución dice que “matrimonio es la unión entre hombre y mujer”, la Corte Constitucional no pueda decir lo contrario para acoger el criterio de la CADH, pues esto solo sería posible luego de reformar la Constitución. Y la CADH no puede reformar nuestra Constitución con sus opiniones, pues está prohibido reformar la forma de “reformar” la Constitución (art. 442). También es previsible que no se pueda resolver el elevado índice de embarazos producto de violaciones domésticas mediante una ley que permita el aborto, pues la Constitución garantiza la vida desde la concepción (art. 45). ¿Acaso lo que importa no es que las sigan violando sus familiares, sino que no den a luz? Con tanto desocupado en las oficinas públicas deberían hacer brigadas nocturnas que visiten los hogares para exhortar a las niñas a denunciar cualquier conducta impropia. Y de paso, advertirle a los degenerados que -como se atrevan a tocar a los niños- se van a quedar sin ver el sol durante muchos años. Vamos ahora a lo imprevisible. Un arroz verde que se desmarca de su pareja olvidando el voto nupcial: -¿Prometen ayudarse y socorrerse en la alegría y en la tristeza, en la pobreza y en la prosperidad? -No sé, yo no la conozco. Ella baila sola.