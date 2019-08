Asistí a la clausura de uno de los mejores eventos de Expo USA 360, organizado por Amcham y Corpei en Guayaquil.

Adicionalmente a la felicitación emocionada al equipo de valientes mujeres de ambas instituciones, quería resaltar que me tocó presenciar la conferencia magistral de Cómo las compañías buscan ser más ágiles a los cambios del mercado, dada por Caroline Kurowski, de Brasil. Ella finalizó la presentación con un poema de Osho, El río y el mar, que dice algo así: Antes de que un río caiga en el océano tiembla de miedo. Mira atrás, ve todo el recorrido, valles, montañas, el largo y tortuoso camino, bosques, los pueblos y ve en frente a un inmenso océano, donde va a desaparecer para siempre. Pero no hay otra manera. El río no puede regresar, solo cuando entra en el océano el miedo desaparece, ya que ahora se ve a sí mismo convertido en mar.

El Comité para la Institucionalización Democrática pidió a la Corte Constitucional que defina si los cambios propuestos deben ir como reforma a la Constitución o no, ya que el grupo busca la eliminación del Cpccs y que la designación de autoridades la realice una Asamblea con representantes y senadores.

La comisión fue propuesta por el Dr. Julio César Trujillo, pocos meses antes de morir, y está compuesta por nombres probos, como Rosalía Arteaga, Pablo Dávila, Hernán Pérez, Simón Espinosa, José Ayala y Gustavo Noboa. No debería sorprendernos entonces que la propuesta sea excelente, como excelentes son los nombres mencionados; por ello debemos dar todo el apoyo necesario para que la reforma llegue lo menos contaminada posible a la decisión ciudadana.

Estamos en un momento clave de la vida del Ecuador. Se nos está abriendo una pequeña ventana por donde deberíamos transitar para salir de la arquitectura revolucionaria que nos está ahogando.

No nos quedemos como el río, mirando con miedo hacia atrás. Vamos adelante, pronto nos sentiremos felices de convertirnos en una mejor sociedad.