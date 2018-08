El premio al poeta

La poesía es imaginación, fantasía, rito y mito del poeta. Signo y sonido de creencias populares que evocan y provocan en palabras, la vida sentida. Representa e interpreta lo humano. Por eso poesía y poetas se anticipan a historiadores, filósofos y científicos. Sus cultores son rapsodas que cuentan y cantan alegrías, tristezas, desamores, angustias, sufrimientos, deseos, esperanzas y búsquedas interminables. Ellos crean las primeras formas del lenguaje y de acción comunicativa de la sociedad y la vida. Algunos creen que en la poesía hay misterios y que los poetas hechizan las palabras. Pero lo que escriben es más fácil que ciencia, filosofía y técnica. Quienes la hacen saben que en cada verso hay pasión y signos de la vida.

“La poesía revela este mundo... en su seno se resuelven todos los conflictos, objetivos y el hombre adquiere al fin conciencia de ser algo más que tránsito” (Octavio Paz). Esto siempre lo ha sabido mi entrañable amigo Fernando Cazón Vera, Nani, a quien el Gobierno le ha otorgado el premio Eugenio Espejo. Algunos dicen que ya era hora. Otros, “llegó a tiempo, lo merecía”. Lo importante es que ese reconocimiento de poeta y poesía es valoración de su hacer. Lo que hacen los poetas es que en sus desgarramientos humanos y mundanos se versifican las sensaciones múltiples de la vida. Nani nació en la pila de los poetas, lo bautizaron las ninfas y le dijeron que el numen no es espíritu volador, ni alma que migra, sino invocación y provocación del poeta que busca y traduce los sonidos íntimos y últimos que están en los cantos sonoros y silenciosos de la vida.

Celebramos esto. Que los lectores sepan que los poetas no son etéreos, misteriosos y fantasmales, sino humanos de carne y hueso, sufrientes, dolientes, amantes y amados, receptores de tristeza y buscadores de alegría. Hombres y mujeres que cantan desde esa intimidad que los conecta a los misteriosos arcanos de esta vida y no de la otra. “El poema no es una forma literaria, sino el lugar de encuentro entre la poesía y el hombre. Poema es un organismo verbal que contiene su cita o emite poesía” (Octavio Paz).

El premio valora tu poesía y la forma de crearla, imaginando otros mundos desde tu ser-hacer múltiple.