No se puede tapar el sol con el dedo. En las encuestas de opinión, en el país los primeros lugares los ocupan la crisis económica y el desempleo; la inseguridad y el crecimiento delincuencial. En este escenario juegan papeles negativos el bombardeo permanente de las posverdades de las redes sociales y el sensacionalismo de las crónicas rojas, que provocan distancias significativas entre realidad y percepción. La primera crece en términos aritméticos, la otra lo hace de manera geométrica, como está sucediendo actualmente en la nación. Los actores políticos, “recogiendo el clamor ciudadano”, reclaman mayor endurecimiento de las penas, uso permanente de la prisión preventiva y mayores atribuciones a la Policía. Sin tener en cuenta las nuevas tendencias del Derecho Penal y los estándares mundiales en DD. HH. “Se conoce como populismo penal a la búsqueda de notoriedad a través de normas penales que, aunque populares, no son técnicas ni resuelven los problemas de violencia y ni de delincuencia (María P. Romo)”; y Wikipedia señala que “...es un proceso mediante el cual los principales partidos políticos compiten entre sí para ser “duros con el crimen”. Todos estamos de acuerdo en revisar y actualizar el COIP, introduciendo lo que aprobó la última Consulta Nacional, y que los prejuicios del caudillo no permitieron: aborto terapéutico a violadas, revictimizándolas durante toda su vida; uso medicinal del cannabis; reincidencia; o definición técnica del uso progresivo de la fuerza. Destaca el Prof. John Pratt, de Victoria University, Nueva Zelanda, que “pareciera que el populismo penal socava el núcleo mismo sobre el cual se ha construido el castigo moderno: la forma en que, desde la época de la Ilustración, se esperaba que la ciencia, la racionalidad y el conocimiento experto superaran al sentido común emotivo y desinformado, garantizando así que la razón superaría a la antirazón en el desarrollo de la política penal. Sin embargo, ahora el populismo penal le cierra la puerta en la cara a la razón y aumenta las tasas de encarcelamiento cuando se conocen bien los nefastos efectos sociales y económicos de la prisión”.