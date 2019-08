El león dormido

Se atribuye a Napoleón Bonaparte la frase “China es un león dormido”, quien además habría añadido: “Déjala dormir, porque cuando despierte, sacudirá al mundo”. Palabras premonitorias que ahora tienen una actualización estratégica no solo en el aspecto militar sino también en el económico. Una modernización militar está haciendo que los vecinos de China establezcan nuevas prioridades circunstanciales en la región Indo-Pacífico, la que sumada a su boyante economía, se perfila como una de las grandes potencias mundiales. La República Popular China es un Estado socialista de partido único con economía de mercado, situado en Asia Oriental. Con 1.395 millones de habitantes es el país más poblado del mundo, perfilándose como la primera potencia económica mundial por el PIB, en términos de paridad de poder adquisitivo. Sus productos son fabricados a precios muy bajos, habiendo invadido el mercado mundial sin que los otros países puedan competirles por lo costoso de su producción nacional debido al proteccionismo aplicado a sus trabajadores, así como los impuestos y trabas a la empresa privada. Trabajar en China es totalmente diferente a hacerlo en América Latina, con salarios sumamente bajos y condiciones laborales del todo distintas, siendo un país socialista.

Con motivo del despertar de la China quiero recordar la famosa frase pronunciada por Camilo José Cela y Trulock en 1977, cuando en una de las sesiones de la Cámara Alta se quedó dormido y el presidente del Senado de España le llamó la atención diciéndole: Señor Cela Ud. está dormido. Respondiendo instantáneamente: No, señor, no estoy dormido; solo estoy durmiendo. ¿Acaso no es lo mismo?, le replicó el presidente, a lo que en forma irónica contestó: “¡Claro que no es lo mismo!, porque no es igual estar dormido que estar durmiendo, como tampoco es lo mismo estar jodido que estar jodiendo”.

Parafraseando a Camilo José Cela, analizando la hegemonía sociopolítica mundial y el estado interno de varios países, podremos decir que el “León no está dormido, sino que está durmiendo”.