El IESS sí tiene solución (II)

En el artículo anterior sostuve que si se toman las medidas pertinentes y de manera oportuna, el IESS sí tiene solución, para lo cual sugerí siete medidas que, siendo posibles, las considero necesarias.

Ahora me permito señalar otras medidas, siguiendo la secuencia numérica anterior: 8) Que tanto los aportes individuales como el fondo de reserva de los afiliados se manejen en cuentas individuales con los mismos rubros, pero bajo el “sistema acumulativo”, así se transparenta el monto de su aporte, de los intereses y resultados de la inversión. 9) Suprimir la devolución mensual del fondo de reserva, artificio aplicado para crear la percepción de que el trabajador recibe mensualmente más dinero, pero en realidad se lo perjudica al final en su jubilación. El fondo de reserva es para el final de su etapa laboral y devolverlo en el momento de su jubilación. 10) Para cumplir con las prestaciones que brinda, el IESS debe ejercer una actividad de autofinanciamiento, utilizando los fondos de los afiliados en inversiones y operaciones que produzcan intereses y acrecienten el patrimonio de los afiliados. Dicho incremento se aumentará y reflejará en la cuenta individual del afiliado, como cuenta bancaria. 11) Aplicar fórmulas técnicas que resulten del estudio actuarial y de las buenas prácticas de países con modelos eficientes, para determinar los años de edad para la jubilación, que no debería pasar de 65 años; y los aumentos del aporte de los trabajadores y patronos, que no podrán ser más del 2 % del existente; para no afectar a los trabajadores, que ellos resuelvan si aportan a las asociaciones de trabajadores o sindicatos, que no les reportan beneficios, o a su cuenta individual del IESS. 12) Que el monto del 25 % de los intereses, como aporte solidario de los trabajadores, se maneje por separado al de los fondos de pensiones y atención médica de los afiliados aportantes, para que no se los perjudique al mezclarse las cuentas.

Acabemos con la práctica perversa de una falsa y mal aplicada solidaridad. En mi próximo artículo concluiré el presente análisis.