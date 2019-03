La lenalidomida es el tratamiento para la neuropatía periférica. Una ciudadana operada de la médula ósea no recibe el medicamento del IESS. La delicada cirugía -aparte de la ansiedad por su nivel de riesgo- conlleva un gran sufrimiento. Otros pacientes de cáncer se encuentran en la misma situación. Es “el tirayjala” del IESS con los enfermos (vergüenza siento de vivir en un país así), y la razón es simple: se trata de medicamentos muy caros. Entonces, hay que hacer lo que sea para evitar incluirlos dentro de la lista que el IESS debe suministrar a los enfermos. (Cuya liquidez debe estar transformada en lingotes de oro en alguna ‘offshore’ belga o suiza sin que a nadie le importe un carajo). Pomposamente, una revolución de ladrones ha sacado pecho durante un lustro porque han robolucionado la salud. Su también pomposa Constitución (supuestamente “garantista”) nos -dizque- convirtió en un Estado de “derechos y de justicia”. Vayan y díganselo a los enfermos de cáncer para que vean a dónde los mandan. Inmersos en el intenso sufrimiento que produce el mal, tienen que presentar demandas judiciales contra el Estado para intentar recibir un medicamento que no reciben. En medio de este vergonzoso escenario, el dinero de los impuestos va al financiamiento de los partidos políticos. No solo a los tradicionales, sino -ahora- también a los del que está preso por mano larga; o al de una candidata a la alcaldía de Quito, quien pide mediante su alucinante tuit #CandidatosSinGrillete que los quiten porque estorban en la campaña. ¿Hasta cuándo toleramos este estercolero? Encima, se pide anular el voto, para que en 10 días tengamos una nueva votación y gastar 40 millones de dólares -no precisamente en lenalidomida- sino creando el “escenario propicio” que “fuerce” una consulta popular. Hagamos una telenovela con esta hermosa frase... ¿No se han enterado de que, desde que inconstitucionalmente el CNE se inventó lo de las “firmas” (la Constitución dice personas, no firmas) las consultas son imposibles en el país? Yasunidos... atender por favor.