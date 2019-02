El comienzo

Queridos futuros lectores, estoy aquí para asumir un reto que siempre evité por no encontrar en mí una particular competencia para la escritura más allá de las requeridas en mis actividades estrictamente profesionales. Sin embargo, y naturalmente, me honra y me compromete. He aquí algunas preguntas y sus respuestas para compartirlas con ustedes.

¿Tengo algo qué decir? Sin falsa modestia, es posible que sí, pues ya he recorrido una parte considerable de mi vida involucrándome en una variedad de contextos, vivencias, situaciones, problemáticas y búsquedas de soluciones, que trataré de procesar actualizando mis perspectivas y así ponerlas a su disposición para pensar y reflexionar.

¿Cómo lo voy a decir? Siempre en contexto. A veces seré repetitiva... pues es mi más grande deformación profesional al haber sido formada inicialmente como educadora especial.

Trataré de expresarme con naturalidad, con honestidad, evitando críticas sin fundamento y asumiendo la responsabilidad de mis opiniones. En algunos temas no faltarán toques de humor, eventuales pequeños desfogues liberadores y ciertas pretensiones deliberativas que intentarán superar el blanco y el negro, o solo lo bueno versus lo malo, vicio de pensamiento elemental, esto es, poco desarrollado.

Así, en la medida de lo posible, evitaré caer en estereotipos, generalizaciones abusivas, alabanzas desmedidas u opiniones descontextualizadas.

¿Y sobre qué voy a opinar? Pues sobre aquellos temas que me son más familiares, como la educación, la cultura, el desarrollo social, la importancia de la sociedad civil, -incluyendo organizaciones no gubernamentales -ONG- con énfasis pertinentes en Guayaquil, sin descartar ni todo mi país, ni el mundo.

Eso sería todo, y como dice el filósofo chileno Martín Hopenhayn, quien recientemente visitó la Universidad Casa Grande: “Lo que hace un brujo es la ostentación de sus poderes, lo que hace un sabio es la conciencia de sus limitaciones...”. ¡Vaya cita! Sí, no soy bruja, aunque a las mujeres eso a veces nos viene bien, ni tampoco sabia, pero ¡sí que me gustaría emularlos!