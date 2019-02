Dos visiones, dos resultados

De los múltiples acontecimientos que se sucedieron la semana pasada, dos me llamaron poderosamente la atención porque reflejan visiones diametralmente diferentes sobre nuestro país.

El primer acontecimiento fue la exitosa campaña deportiva de nuestros jóvenes futbolistas que los llevó a conquistar el título sudamericano y clasificar para disputar el mundial Sub-20 en Polonia. El otro evento fue la ratificación de la Asamblea, con 109 votos, al veto parcial del Ejecutivo sobre el artículo 98 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), el cual es un manto de protección al sector publicitario local, imponiendo reglas para que los extranjeros no puedan vender sus producciones en el país.

En el primer caso, el de los deportistas, compitieron con todos los que se pusieron frente a ellos, con personalidad, con despliegue técnico y físico, y sobre todo sin complejo de inferioridad. Jamás reclamaron un trato preferente por venir de “un país chiquito”, ni que les inclinen la cancha, al menos el primer tiempo.

En el segundo caso, los legisladores no se dieron la molestia, ni por curiosidad, de leer La ventaja competitiva de las naciones, de Michael Porter, como para que entiendan que para convertir en competitivos a los sectores industriales y a los talentos que los componen, se requiere derribar las barreras de entrada y promover la competencia. Los legisladores, lejos de favorecer a los publicistas locales, los han empujado a la mediocridad profesional; como el padre sobreprotector que condena a un hijo a la ineptitud.

Pero los legisladores fueron más allá al colocar en grave riesgo la posibilidad de que el país alcance acuerdos comerciales y promueva la inversión extranjera en el país. Bastaría simplemente meditar si la misma posición que tenemos para la publicidad aquí, la adoptaran los demás países para los productos y servicios que exportamos, ¿qué pasaría?

Pero hay que ser positivos, no todo es malo: demos gracias que nuestros asambleístas no tienen que ver con el fútbol en el país, pues si así fuera, nuestros chicos de la Sub-20 no habrían pasado del Interbarrial.