Diferencias que preocupan

Hemos seguido con atención el proceso preelectoral en Quito y Guayaquil, y notamos en las propuestas de los candidatos coincidencias y diferencias. En el caso de los que compiten para la alcaldía de Guayaquil su discurso gira sobre temas como el trabajo, las drogas, la seguridad, el transporte, dejando en segundo lugar la necesidad de crear guarderías o propender a la justicia social, y en un escalón casi imperceptible, problemas como la contaminación en el ámbito urbano.

Entre los que postulan en Quito, en cambio, cobran importancia el medioambiente, la planificación del tránsito interno, microregional y regional y, con mucho énfasis, la mayor dotación de unidades de transporte público para evitar el congestionamiento, que es un fenómeno que altera la vida de la capital e impide el mejor uso del tiempo.

No cabe duda que la situación de estas dos ciudades es diversa. Sin embargo, en el caso de Quito se vislumbra una visión más estructural, sin que ello signifique que se dejen de tomar en cuenta las obstrucciones de rápido tratamiento. La noción de ciudad, para gran parte de los candidatos a la alcaldía de Quito, rebasa la inmediatez que en cambio caracteriza la retórica de sus similares en Guayaquil. El puerto, qué duda cabe, tiene una dinámica específica, está acosado por una problemática que pone en riesgo cada día y a cada hora la vida de su población, pero la perspectiva de quienes se asumen sus representantes se queda corta si no se toma en cuenta el nexo entre el mayor centro poblado nacional y su muy amplio entorno geográfico. Se trata no solo de una enorme área territorial, sino de un escenario caracterizado por la constante movilidad de su población, su gran capacidad productiva para el consumo local y para la exportación y, dentro de ello, de un cúmulo de dificultades para que el funcionamiento de este aparato sea eficaz y aprovechable.

¿Qué se ha dicho sobre la relación entre la Prefectura del Guayas y la Alcaldía de Guayaquil? ¿Qué sobre la urgencia de una verdadera descentralización y autonomía?