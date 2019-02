Diana Carolina y la Policía Nacional

El asesinato de Diana Carolina por su pareja en las calles de Ibarra con la Policía Nacional presente, plantea la crisis general de este aparato del Estado y campanea sobre el crecimiento de la violencia de género en el país, en donde turbas fanáticas conservadoras movilizadas por pastores, como el arzobispo de Guayaquil y sus voceros, o trasnochados educadores, confunden por ignorancia, al más puro estilo del fascista Bolsonaro, oponiéndose al enfoque de género con el cual debemos cambiar -con la ayuda del Estado y toda la sociedad- una construcción social y cultural nefasta y sanguinaria que acumula 587 crímenes y engloba más de 60 mil denuncias a nivel nacional. ¿Cuántas mujeres -por su condición de género- todavía deben morir? No hay una ideología de género, eso no existe salvo en sus elementales y equivocados conocimientos.

La mayoría de los actores políticos, sociales, académicos, medios de comunicación del país coinciden en la desacertada actuación e incapacidad operativa demostrada por la PP. NN. para impedir el asesinato de la rehén o para disuadir al victimario. Estas fallas en el accionar policial coadyuvan a un mayor desconocimiento y desconfianza por parte de la ciudadanía y a una elevación de la impunidad y de la justicia por mano propia o linchamientos. Hay que señalar que la Policía es un operador más en la cadena del sistema de prevención y protección a montarse, “ya que las queremos a todas vivas”.

En esta perspectiva se identifican en la PP. NN. los siguientes problemas de fondo: limitaciones en su formación y capacitación profesional, no tiene entrenamiento en el manejo de armas letales y no letales, no posee una preparación para reaccionar ante situaciones de crisis, o “atípicas”, como la denominó el jefe del malogrado operativo; mal manejo de la comunicación e información en la cadena de mando, fallas en los protocolos policiales, entre otros. Según el director de la Dirección Nacional de Educación solo hay un promedio anual de $ 5,80 por uniformado. Finalmente, hay necesidad de profesionalizar más a la PP. NN.; que esta sea más civil y que se actualice permanentemente.