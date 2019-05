Día del ser-hacer de las madres

Mejor hablemos de historia del ser-hacer materno. Varias sociedades antiguas tienen culto a la fertilidad, lo cual significa una valoración de las madres como creadoras, reproductoras y sustentadoras de vida. Este domingo mercantilizado se encaramó sobre la celebración que entre 1865-1868 impulsaba Anna Jarvis (reuniones del Día de la Madre). Y lo que en 1870 escribió la poetisa abolicionista norteamericana Julia Ward Howe, que promovía el Día de la Madre. Buscó realizar un congreso sobre ellas y su aporte social. Hoy 33 países celebran este día.

Más allá de este día mercantilizado, cuando algunos hijos obsesionados consumistas regalan cosas, sin devolver aunque sea poco de lo que ellas dan: vida, tiempo, ternura, afecto, dedicación, etc., rindo tributo a mi madre montuvia, a mi suegra, a mi hermana, a mi esposa, a mis hijas y a todas las mujeres que trasmiten afecto, desde su ser para la vida. Ellas saben darse en cuerpo y espíritu. Por eso los invito a devolver parte de lo que esas mujeres (jóvenes o viejas) demandan para saberse reconocidas, valoradas y bienqueridas: tiempo, interés, afecto, compañía, etc. Así sabrán que no piensan dejarlas solas en los silencios de los asilos, olvidando el vientre que los cobijó y los pechos que los amamantaron.

Valoro a la abuela que vendía Expreso y Extra, Tarcila de Jesús Suárez Salazar, no llegó a su día. Murió el domingo pasado. Gracias por la entrega diaria en 20 años. Admiro a las jóvenes madres totales que cual lobas cuidan y protegen solas a sus hijos. Viven con sacrificio sin perder la ternura, que la entregan con cariño y amor total, como Gabriela, Paulina, Jennifer, Daniela, Marly, Angie, Karen. A mi amiga y madre Geraldine, abogada, que en la diáspora venezolana dejó allá a su hija y trabaja por ella. Vende comida en la Bahía de Guayaquil para sobrevivir. Me duelen las madres de ese país que sufren, lloran y mueren. Las asesinadas y apresadas por el cartel narcomafioso dictatorial venezolano. Por todo esto considero que es mejor hacer una tarjeta para la madre y no comprar la plástica. Sean auténticos con ellas. No regalen cualquier “dora” que las estereotipa como empleadas domésticas. Recuerden: sin ellas no estaríamos aquí ni seríamos lo que somos.