Sicariatos, violaciones, asaltos, estafas, impunidad, inseguridad total y multidelitos derivados de la década de Correa. Mérito de Lenín Moreno librarnos del energúmeno.

No hay lógica económica. Copia a Cuba, Nicaragua, Bolivia, Venezuela, destruidos por el socialismo.

El IESS está quebrado. Obsoletos y corruptos “cálculos actuariales” y “de reparto” tienen la seguridad social en caos, dilapidación y robos. Los “bonos” (dinero falso-emisiones inorgánicas) “tranquilizan” a los jubilados y “habilitan” (¿?) al Gobierno.

El agro no produce. Industrias, pesca, construcción y comercio están paralizados. No hay comida ni ventas. Hay “estanflación”. Estancamiento con inflación: (1965 Ian McLeod). ¡Las deudas de Correa asfixian al país! ¡US$ 60.000 millones! Prestamistas, entre otros, China, Reino Unido, Luxemburgo, Francia, España, Rusia, Brasil, Tailandia,

Gracias al dólar Ecuador todavía no es Venezuela.

La industria minera hará nuevos ricos, pero destruirá las fuentes de agua. Las provincias orientales y Esmeraldas siguen en el siglo 19 por el petróleo. Y sin salud.

En Guayaquil, el mayor generador de empleo y producción, se rematan bienes raíces. No hay liquidez. El flujo de caja desapareció. No hay confianza ni billetes. Los niños no estudian. Salen a las calles a ver qué venden y qué comen. La droga mantiene su poder. Invadidos por “chavistas”. Los vagos reciben bonos. Unos piden caridad, otros asaltan y asesinan. En el Consejo Nacional Electoral, violando la Constitución, los inscriben con cédula ecuatoriana. ¡Y votarán en las próximas elecciones! Los expulsan de Perú, Colombia, Brasil y otros países. Solo nuestra justicia indígena los castiga muy bien.

Las inversiones (dólares) no vienen. Gastos fiscales nos hunden. El riesgo país revela imposibilidad de pagarlas.

Vehículos, importados o ensamblados, que en Colombia y Perú son de US$ 5.000 a US$ 10.000. en Ecuador triplican el precio a US$ 15.000 y US$ 30. 000. Aduanas, aranceles e impuestos generan carestía y corrupción.