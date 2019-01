Desafío10años

Para usar el lenguaje cibernético, “causa furor en redes” el reto lanzado para mostrar cómo cambia físicamente alguien en una década: #10yearchallenge. Plagio la idea y pregunto: ¿qué tanto cambió el país? Una valoración justa sería enciclopédica, por eso la que viene es solo un bosquejo que, aunque arbitrario y parcial, quizás ilustre.

Hace 10 años era presidente Rafael Correa, que aún no controlaba todo pero lo haría pronto porque se le había metido la sinrazón de que era jefe de “tooodas las funciones del Estado”; su vicepresidente era Lenín Moreno, que hoy es presidente, y a veces no controla ni a sus voceros, como en el caso del sube-no sube-sí sube el diésel.

Hace 10 años el contralor era Carlos Pólit y hoy lo es quien fuera por años su subalterno, Pablo Celi, que ya había asesorado o servido a tres gobiernos más. Y titular de la Asamblea era Fernando Cordero, a quien le venía bien el apodo de “Corcho”, porque siempre flotaba. Hoy es Elizabeth Cabezas, que también. Alcalde en Quito era Paco Moncayo, que ahora es el principal candidato a serlo de nuevo. Y en Guayaquil era Jaime Nebot, que sigue siéndolo, pero va a jubilarse como empleado público. O tal vez no, porque a él le gusta el sacrificio por el pueblo.

Hace 10 años el déficit fiscal era superior a US$ 2.000 millones; ahora también. Y el de vivienda era de 700 mil casas; hoy es del doble. La promesa de Lenín Moreno de construir 325 mil viviendas no se cumplirá: al ritmo que -según la Secom- va, necesitaría ser presidente como 230 años.

Hace 10 años la universidad más grande del país, la Estatal de Guayaquil, era categoría B; hoy también pero además sufre una “intervención integral” por la hemorragia de “irregularidades administrativas, académicas y financieras” que le han detectado. Y en la misma ciudad los taxis no usaban taxímetros; 10 años después, tampoco.

Hace 10 años el salario mínimo era US$ 218 y una canasta básica costaba US$ 512; hoy el primero es US$ 394 y la canasta de US$ 715. O sea que en el 2009 faltaban casi US$ 300 para completarla, y 10 años después el déficit subió a más de US$ 320. ¡Avanzamos Patria!