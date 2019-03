Decadencia de la política ecuatoriana

La política es como el corazón en el ser humano, si se para causa muerte súbita; si no funciona correctamente, hay enfermedad, no puede haber salud. Históricamente la política ecuatoriana ha sido indeseable, responsable de un abanico de crisis: económicas, diplomáticas, sociales, etc. Las numerosas guerras civiles y revoluciones tienen su origen en la forma de hacer política. Lejos de ir mejorando, Ecuador continúa siendo un país inmaduro, como los adolescentes que viven en forma superficial, sin asumir responsabilidades, ni interesarse por el futuro. De Flores al presidente Moreno mantenemos los mismos males. En ciertas áreas de la política el deterioro es escandaloso, como el colosal número de ecuatorianos que se encuentran de candidatos. Personalmente no pierdo tiempo leyendo lo que ofrecen, prefiero usarlo en algo más constructivo y real. Pero así es la democracia y la hemos llevado a un nivel que raya en el absurdo.

Durante décadas, los ecuatorianos salieron del país en busca de mejor futuro. Eran personas pobres que no tenían nada que perder. Muchos triunfaron. Recuerdo que a fines de los años sesenta viajé a Nueva York para contratar una empresa que vendiera allá productos de la compañía donde trabajaba. El dueño era ecuatoriano, tenía 10 camiones para distribuir productos de terceros. Desde hace 20 años, también están saliendo personas con comodidad económica, algunos a estudiar universidad, y no regresan; otros son universitarios que ven la forma de trabajar en el exterior. Significa que estamos comenzando a tener una fuga de cerebros. Tengo sobrinos y descendientes de amigos que trabajan en el extranjero en hospitales y puestos profesionales de bancos y demás corporaciones. De siete nietos, cinco viven en el exterior y no regresarán a Guayaquil. No se necesita ser un genio para darse cuenta de que el porvenir ofrecido por Ecuador no es para jóvenes preparados. ¿Cuánto tiempo más debe esperarse para que los políticos actúen con responsabilidad y contribuyan a crear el camino a la prosperidad para todos en vez de a los corruptos? ¿Es el ecuatoriano masoquista?