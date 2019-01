De la CIFE 1 a la CIFE 2

La resolución del CES de “extender” por dos años la intervención en la U. de Guayaquil-UG a la Comisión Interventora presidida por el Dr. Roberto Passailaigue (¿sería una CIFE 3?), obliga a precisar algunos alcances y realizar una exhortación a la comunidad universitaria:

1.- La misión central de la CIFE 2, octubre 2018 a enero 2019, era la de evitar enfrentamientos entre la mediocre y mafiosa administración cesada y las autoridades legalmente habilitadas para asumir el rectorado. Al no poderse resolver el ‘impasse’ debía organizar y convocar a elecciones de nuevas autoridades universitarias. 2.- Resulta injustificable que el interventor-rector le haya dedicado mucho tiempo a impulsar una campaña mediática sobre la situación “real” de la U. para lograr la ampliación de la intervención, que según este debería ser de tres años, como la de la CIFE 1. 3.- En ninguna parte de la LOES y su reglamento, incluso en las reformas realizadas por la Asamblea Nacional el año pasado, existe la figura del interventor-rector. Por lo tanto, preocupa la legalidad de la resolución, en particular su motivación y sustento legal; ojalá no repita el CES el accionar del tándem autoritario Correa-Ramírez. 4.- Pensamos y sugerimos al CES diseñar una hoja de ruta para la comisión interventora, conjuntamente con los estamentos de la UG; no se puede dar un cheque en blanco al interventor-rector a nombre de la lucha contra la corrupción. Pensemos en la decepcionante experiencia pasada (la pandilla de Kalil y sus “católicos”), que no sancionó a nadie de los señalados en los documentos del 2013. 5.- Sugerimos al interventor-rector no confundir el modelo de organización y gestión de la universidad pública con el de la privada, son totalmente diferentes. Por ejemplo, no puede aislarse en una torre de marfil, debe ser convocante, sin actitudes prepotentes; para construir una colaboración disciplinada no hay que recurrir ni al maltrato o a poses autoritarias.

La comunidad universitaria, con sus estamentos, debe hacer un seguimiento, serio y objetivo, a partir del observatorio existente y conformar también una veeduría universitaria de la CIFE.