Nos imaginamos que uno de los peores escenarios para una norma resulta ser su inaplicabilidad, sí, el que se legisle sin sentido de tiempo u oportunidad resultaría ser motivo preocupante en estos momentos en que, como dijimos en nota anterior, se está trabajando en una reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI.

Y es que la reforma se está planteando desde el escritorio del legislador, acaso por lo que se vivió cuando se era niño (tiempo pasado) y no de conformidad a lo que van a vivir los niños y jóvenes que hoy se preparan en las aulas. Tal vez lo primero que debiesen hacer nuestros legisladores es invitar a futurólogos que sean capaces de mostrarles la sociedad que va a vivirse en el siglo XXI, el tipo de ser humano que se necesitará para vivir y sobrevivir en ella; el vértigo que la tecnología y la ciencia con nuevos descubrimientos seguirán causando con sus impactos, la interconexión, la megainformación, en fin, todo aquello que hoy se avizora y que sin duda nos llevará a una nueva construcción de comunidad.

Luego de aquello, trabajado con seriedad y deseo de cambio, tendría que apuntarse al diseño de un sistema educativo flexible, oportuno y libre, para no caer en cambios sucesivos de legislación con todo el entorpecimiento burocrático profesional y emocional que eso supone. Una norma muy general que sea capaz de amparar disposiciones menores que puedan ser fácilmente sustituidas al momento de su rápida obsolescencia.

Por lo expuesto, viene la pregunta: ¿darán la talla?, Será posible que legisladores no educadores, por tanto sin experiencia áulica y no suficientemente enterados del giro educativo mundial, de las nuevas propuestas, de los nuevos modelos, en fin, de los ajustes continuos que hoy se requiere para formar a un niño, ¿produzcan cambios? ¿Produzcan una legislación óptima que permita desarrollar el modelo ecuatoriano de educación? He ahí la cuestión, he ahí el asunto de fondo.

Si van a legislar como siempre, si van a dictar una cadena de normas rígidas que ahoguen procesos de cambio, sería mejor que nada cambien.