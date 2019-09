Cumbre climática mundial

El viernes pasado, como acto de lanzamiento de la Cumbre de Acción Climática “Fridays for Future”, convocada por Naciones Unidas (ONU) para efectuarse durante toda esta semana a partir del lunes 23 de setiembre, estudiantes y activistas medioambientalistas de todo el mundo llevaron a efecto una huelga general, “Global Climate Strike”, en Nueva York, con más de 3.500 acciones previstas para los tres días previos a la Cumbre, huelga a la que se sumaron más de 50 ONG, siendo replicada en otras ciudades de EE. UU. y del mundo, como en Australia, Alemania, Francia, países escandinavos, Reino Unido (RU), India, Pakistán, Bangladesh, Argentina, Chile, México, Uruguay, Perú, con exhibición de carteles, pancartas y consignas que en alguna forma nos retrotrajeron al viejo Mayo francés. Pero las consignas ahora son menos surrealistas y poéticas, más precisas y concluyentes, como “Salvad nuestro planeta”, “No podemos decir que no lo sabíamos”, o “No hay Plan B”, “Es la ciencia, estúpido”, o, al fin, esperanzador: “No nos estamos hundiendo, estamos luchando”. Fue impactante la presencia de la activista sueca de 16 años, Greta Thunberg, ante una sesión conjunta de dos comités de la cámara baja del Congreso de EE. UU. invitados a la Cumbre, a quienes se dirigió para decirles “No he venido para ofrecerles declaraciones preparadas, no quiero que me escuchen sino que escuchen a los científicos, quiero que se unan tras la ciencia y entonces adopten una decisión, se involucren”, procediendo a ofrecer a los congresistas una copia del Informe de 2018 sobre calentamiento global del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC). La Cumbre para la Acción Climática de la ONU, con participación de 66 países, 10 regiones y 102 ciudades, tuvo como principal objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al 45 % hasta 2030, buscando rebajarlas a cero a mediados del siglo. Cuatro países se han comprometido legalmente a hacerlo: Noruega, Suecia, RU y Francia. Otros lo harán pronto, según prometen. El presidente Lenín Moreno reiteró nuestro compromiso con la reducción de emisiones de carbono y expresó su temor de que el calentamiento global pueda endurecer a futuro el fenómeno de El Niño y poner en peligro las islas Galápagos.