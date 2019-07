Cultura 20/ 30

Cuando comprendemos a profundidad la función de la cultura en las sociedades nos damos cuenta de que tuvimos que haberla incluido en todas las disciplinas profesionales y actividades económicas, pues cumple la función de puente, haciendo que las personas puedan unirse sin distinción social, cultural o racial. Una carrera que crea cambios, crítica ante las injusticias y soberbia ante la ignorancia. La cultura debió incorporarse en nuestro pénsum académico en todos los colegios, escuelas y universidades como materia obligatoria. Se ha comprobado que el arte puede llegar a sanar y volver más humanos a los humanos. La cultura rompe barreras y logra mitigar el impacto de agresión incluyendo a personas que han delinquido y están encerradas, y son estos espacios que tienen la necesidad de crear, de construir, de poder reincorporarse a su sociedad; el arte lo logra. Deberían las empresas contratar a los artistas porque ayudarían en los procesos de innovación. Si hubiésemos incorporado desde un principio en todas las áreas a los artistas, estaríamos mucho más avanzados en temas de innovación que la mayoría de países latinoamericanos. Me encantaría concretar acciones, pero la cultura no es comprendida y confunden su función con actividades festivas, que logran reunir una cantidad significativa de público y que generalmente dan visibilidad política al político, y al pueblo, entretenimiento. Las actividades culturales de una ciudad deberían estar articuladas con actores culturales para diversificar propuestas y aprovechar su masificación: que no sean solo de diversión, sino también de educación. El turismo es otra área muy importante para la cultura, una plataforma fácil de integrar, potenciando nuestra oferta. Tenemos tanto que dar y cada vez nos dan menos espacio. Si queremos un país diferente, de oportunidades, que nos den esa oportunidad que nosotros nos encargamos de la magia. La cultura de un país nos fortalece y enorgullece como ciudadanos y eso nos hace falta; ser orgullosamente ecuatorianos, profesionales que amamos lo que hacemos y cuidamos lo que nos hace serlo. No existe área donde la cultura no sea necesaria. Un país sin cultura no trasciende, nos volveremos globales, pegados a nuestra tecnología y experimentaremos la cultura en un buscador.