Con el entusiasmo de quien no sabe mucho del asunto y pretende haber encontrado la panacea, el Gobierno Nacional anunciaba días atrás la reapertura de las escuelas comunitarias. Ojalá que en este tema se vaya con cuidado ya que del dicho al hecho...

Si por escuelas comunitarias se entiende las pluridocentes que se cerraron arbitraria y locamente, bienvenida la reapertura; mas si esa declaratoria alcanza a la escuela unidocente, habría que tomárselo con calma e ir analizando de a poco la conveniencia de cuál de ellas reabrir y dónde hacerlo. No olvidemos que la escuela unidocente es una lacra, es un baldón para la educación, aunque su existencia en ocasiones sea necesaria para casos específicos. Donde la geografía, la demografía y las realidades socioeconómicas de una comunidad no permitan la existencia de escuelas multidocentes, es obvio que al no poder hacer más no hay otra salida que esa. Un profesor que se bate y alcanza para atender siete grados, que deja aquí y allá algo de conocimiento, aunque no esté a gusto ni tenga las capacidades para atender y lidiar con las distintas edades, no es lo mejor.

El niño de cinco necesita atenciones distintas que el de diez u once, los conocimientos que se imparten de matemáticas en séptimo demandan estrategias y conocimientos distintos que los que se entregan en segundo; por tanto, volver a la unidocencia no es una alternativa válida sino más bien un paliativo, una solución a medias, una opción excepcional.

En efecto, por número de niños en una comunidad, por el aislamiento de esta, es evidente que la unidocencia da una salida, pero incluso en esos casos habría que revisar para ver si hay la posibilidad de otras alternativas ya probadas: con horarios diferenciados, con grados que se atienden compartiendo niños de poblados aledaños, a fin de que al docente le correspondan menos programas que atender y pueda ser más sólido y contundente en la transmisión del conocimiento.

Previo un censo en las comunidades y un estudio que analice su eficiencia, la escuela unidocente podría ser retomada de manera excepcional.