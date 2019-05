Washington, Caracas y Moscú

En mi artículo pasado llegué a una conclusión: cuando Maduro caiga, será por la mano de los Estados Unidos de América. El motivo: la permanencia de Maduro en el poder equivale a decir que la Policía del Mundo es, poco más, impotente. Si no puede arreglar lo que ocurre en su “patio trasero”, peor en tierras más lejanas y conflictivas. Está en sus intereses. Y no solo por su reputación. En la agenda americana la caída de Maduro equivale a que el regalo petrolero a Cuba se termina. Y ese fin sería un golpe mortal para la Cuba socialista. ¿Por qué no cometer dos aciertos de un golpe? En la agenda trumpista también: beneficio puro.

Tendría en su bolsillo al voto latinoamericano, al menos al venezolano y al cubano, que pueden ser decisivos en el destino electoral de Florida, el ‘swing-state’ que le dio la victoria presidencial. Si solo gana, ¿por qué no actúa? ¿Por qué no se decide por una intervención militar? La respuesta recae en Rusia, esa pared protectora del régimen venezolano. Aquí hay que hacernos dos preguntas: ¿por qué a Rusia le interesaría un país en Latinoamérica? Y ¿por qué EE. UU. obedece? O al menos, eso parece hasta ahora. La primera interrogante se puede responder desde dos ámbitos: (i) El económico. Rosneft, la petrolera rusa ha concedido unos $20.000 millones de dólares en préstamos a Caracas. Con la crisis, Venezuela ha sido incapaz de pagar su deuda. Conclusión: Maduro no se va hasta que tengan su capital de vuelta. (ii) Competencia geopolítica.

Así como Rusia tiene presencia en Latinoamérica, EE. UU. tiene sus tropas y presencia militar en Ucrania y Europa del Este. Es una manera de decir: salgo de tu zona de influencia cuando salgas de la mía. Venezuela se convierte en este escenario en una ficha de cambio. Y ahora: ¿por qué parece que EE.UU. obedece? Tal vez para al fin tener mejor relación con quien de aliado puede inclinar la balanza a beneficio suyo en Medio Oriente o incluso con Irán. Tenerlo de enemigo no conviene, ser su marioneta, peor. ¿Qué harán? Probablemente continuar la presión económica estadounidense a Maduro. Y persuadir a sus oficiales para que lo abandonen. Hundir el barco para que huyan las ratas.