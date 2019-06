Nuestra propia Corte

La consulta interpretativa de la CADH invocada por la Corte Constitucional, se refiere a los derechos patrimoniales. Estos se encuentran tutelados por la unión de hecho. No era necesario aprobar el matrimonio igualitario violando la Constitución. Pero sin importar de qué lado se encuentre usted lector, lo cierto es que el fallo de “la mejor Corte Constitucional de la historia” ha dividido al país. Y en un porcentaje muy desigual: más del ochenta por ciento de la población está en contra del matrimonio igualitario. En adelante, al presidente le toca gobernar un país mayoritariamente descontento. Ya no solo por el saqueo, la impunidad, la carestía de la vida y la falta de empleo, sino porque la mayoría de la población está en contra de lo que ha hecho “el lujo de corte”. Encima, prohibieron las consultas sobre minería.

Más vapor a la olla. Mucho. Y las mujeres del Ecuador ya se preguntan: ¿hey... ahora los hombres se van a casar entre ellos? ¿Y nosotras? El descontento aumenta. En la Costa pululan las marchas de protesta. Ya “in crescendo” se escucha la expresión “Guayaquil independiente”. ¿Quieren lidiar con eso? La única forma de frenar la idea es un Ecuador federal. Así que como no nos sentimos representados por activistas disfrazados de jueces que ven al país solo como una cordillera (Neoconstitucionalismo Andino, Ávila, Ramiro, 2016), no nos dejan otro camino. El Ecuador no solo es la Cordillera de los Andes. Es que -con el respeto al derecho de los demás a hacer lo contrario- aquí los hombres preferimos casarnos con mujeres. Sin embargo, hay una puerta abierta al final del sendero. Sí, ya sé que no lo sabían, por eso se los digo: se necesitan 7 votos para interpretar la Constitución, según el art. 160 de la ley. ¿Están obligados a acatarla? Hasta donde se conoce, sí. Devuélvanle la calma al país. Revístanse de la sabiduría del rey Salomón y acojan la petición de reconsiderar el fallo. Consiguen los dos votos y ya. O en Guayaquil no descansaremos hasta tener nuestra propia Corte Constitucional en la Plaza de la Administración. Ya estamos diseñando el letrero.