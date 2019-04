Linda palabra en sus dos acepciones según la RAE: “una virtud humana, que se puede definir como la fuerza de voluntad que puede poseer una persona para llevar adelante una acción a pesar de los impedimentos”. En esta acepción no puedo más que aplaudir al presidente Lenín Moreno y a su canciller José Valencia por no haberse dejado amilanar por las reiteradas, explícitas e implícitas, amenazas de Julian Assange de arrasar con sus filtraciones con la poca tranquilidad que tenemos. Ayer se quitó el asilo al incómodo huésped de nuestra embajada en Londres y se le retiró la nacionalidad otorgada irregularmente.

Al escribir esta columna llama la atención la reacción del canciller del Reino Unido, Jeremy Hunt, quien conociendo que se viene la ola de ataque sin cuartel de las izquierdas y del mismo WikiLeaks al Ecuador, saluda la decisión llena de coraje y dignidad. Al mismo tiempo, leemos la declaración de la Cancillería de Rusia a través de María Zajárova, que escribió: “La mano de la ‘democracia’ estrangula la libertad”. La Rusia de Putin, allí sí vale la pena decir que el chiste se cuenta solo. A propósito, ¿el ‘hacker’ filtró documentos de Cuba, Venezuela, Irán o Rusia?

La otra acepción de coraje se identifica con rabia, enfado o disgusto, por eso me quiero referir a la situación del IESS. Hoy, aquellos que estamos a las puertas de jubilarnos, escuchamos que la institución a la cual hemos aportado nuestra vida laboral está al borde de la quiebra y que no podrá mantener los pagos a los jubilados, incluso no asume enfermedades catastróficas. Coraje por no haber reaccionado a tiempo los 3,3 millones de afiliados aportantes. ¿Quién nos perjudicó con mil millones al suspender el aporte del 40% del Estado? ¿Quién afilió a los dependientes para servicios de salud sin ingresos de contraparte? ¿Quién incrementó mil millones de dólares en salarios en el 2017? ¿Quiénes fueron los corruptos que levantaron en sobreprecios millones de dólares para partidos políticos? Las garras de la revolución arrasaron con el respeto internacional y con el IESS, y eso da coraje.