Tenía una amiga vegana que cuando la invitaba a cenar me pedía siempre un menú “animal friendly”, ya que ella no podía comer nada con grasa animal, ni nada que se le parezca. Me era raro porque siempre llegaba con botas de cuero, cinturón de cuero y obviamente la chaqueta de cuero. Nunca la enfrenté, pero un día que vino a visitarme le hice unos frijoles cocinados en grasa de chancho. Se los comió toditos y hasta me pidió la receta. Pueden decirme mala, pero creo que más desubicada era ella por usar tanto cuero y llamarse vegana. No debemos juzgar a los demás si nuestro comportamiento no está alineado con nuestro accionar. Ser muy radical a veces trae cola, escuchar más y juzgar menos.

Por ejemplo, si hablamos de las personas que están en contra del aborto, defienden a los fetos, pero por la noche van a un restaurante y se comen un filete de ternera en su salsa, lechón al horno o caviar, con galletitas, cebolla y alcaparras. Y así, muchos platos donde un ser vivo es parte del menú principal.

Los seres humanos estamos llenos de contradicciones, especialmente cuando estas vienen desde puntos de vista religiosos y políticos. Generalmente nos dicen que nunca debemos tocar esos temas si no queremos conflicto.

Son más de 20 los países en donde las menores de edad se casan obligadas para perpetuar las tradiciones religiosas y lograr la dote familiar, sin importar el daño físico y psicológico de las niñas. El género masculino en sí viene con un bagaje muy denso desde las cavernas y muchos comportamientos siguen pegados en su ADN, como la violencia. El rol de la mujer es el que debe seguir evolucionando y lograr que muchas no se sientan culpables y actúen levantando su voz.

Los centros educativos son fundamentales como espacios estratégicos para combatir la violencia, pero lamentablemente hay autoridades que encubren el actuar violento y son parte de ese círculo vicioso del miedo. ¡Miedo! Una emoción que no logramos sobrellevar como seres humanos y muchas veces nos lleva a errar. Mientras sigamos llenos de contradicciones, la violencia y la agresión seguirán su rumbo sin una real solución. No es sobre la ética ni la moral, es sobre el respeto a todos los seres vivos.