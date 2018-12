Este 2018 termina como aquella película que al llegar al clímax, nos lleva a fijarnos en el tiempo: cuando reconocemos (con dolor) que en ese minuto, la trama no va a resolverse. Empezando por los EE. UU. de América. Recordemos dónde estamos. En el último minuto, Trump solicitó al Senado incrementar $5.700 millones al presupuesto del Gobierno Federal, destinados a la construcción del muro. Sabía que los demócratas iban a negarse. Como no hay acuerdo, no hay fondos. Como no hay fondos, no hay gobierno. Trump se “sacrifica” con tal de darle seguridad al pueblo. Y voz en ‘off’: “¿Logrará Trump finalmente conseguir los fondos para su preciado muro? ¿Quién cederá? ¿Podrá la presión pública con los demócratas? ¿O el presidente será castigado por su capricho? No se lo puede perder”. Europa no se queda atrás. Después del ‘brexit’ quienes mantienen la ilusión del matrimonio europeo son Francia y Alemania. Si uno de los dos se va, adiós a la Unión. Francia es el punto rojo. Macron fue popular durante el Mundial; de ahí, de caída. Y su caída representa la subida de Marine Le Pen. Y ella al ‘brexit’ francés. Si la inseguridad se mantiene y la economía continúa estancada, un discurso nacionalista-antimigratorio-recuperación-soberana gana. “Pero, ¿realmente, todo está perdido? ¿Podrá Macron reconstruir su popularidad? ¿Será la antipatía por el presidente suficiente para el ascenso de la irracionalidad y el odio? ¿Cuál es el destino de la UE? Todo esto y más en el 2019”. Latinoamérica tampoco se queda atrás. El continuará llega a México: “¿cumplirá AMLO con sus promesas de campaña, o se verá secuestrado por promesas realizadas, tanto al partido comunista como al cristiano conservador?”. Brasil: “¿cumplirá Bolsonaro su plan de esterilizar pobres?”. Venezuela: “¿será llevado Maduro finalmente a una Corte Internacional o la costumbre a la miseria habrá vencido?” Y en Ecuador: “¿logrará Lenín demostrar que el cambio fue real?” Todo esto antes de que empiecen a rodar los créditos. Para este 2019 solo espero poder analizar estas preguntas junto a ustedes. Por la incertidumbre, por lo que aún debemos responder. Continuará. ¡Salud!