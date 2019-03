Construcción y destrucción

La vía a la costa está rodeada de esteros y cerros, logrando una comunicación natural entre ambos. Vemos cómo los pájaros bajan al estero para alimentarse y vuelven al cerro a dormir. Puerto Azul es una de las urbanizaciones más antiguas de la zona y sus habitantes, por primera vez, hicieron valer el derecho de proteger y defender su territorio ante la amenaza de la construcción de un centro comercial dentro de ella. Ciertos constructores quieren edificar donde sea y como sea, no importa la naturaleza, si bajan los cerros, talan árboles, mueren los pocos animales que quedan, no cuentan con permisos municipales y lo más importante, sin socializar con los habitantes de las zonas. No solo sucede en vía a la costa, también en Samborondón. No comprendo cuando los políticos anuncian la palabra “desarrollo” y quieren convencernos de la necesidad de más centros comerciales, más hoteles, más construcciones -sin planeación-, que congestionan el tránsito y hacen de nuestra calidad de vida un caos. Sí, la vía a la costa ha estado abandonada, con una ciclovía destruida por falta de mantenimiento, que cuando la construyeron nos envidiaban por lo segura y extensa. Todo se volvió un calvario por las continuas peleas entre el Ministerio de Obras Públicas y el Municipio. El mantenimiento se volvió político abandonándola hasta la fecha. La vía a la costa es una de las arterias principales de Guayaquil, ignorada, y sus cerros explotados por algunas canteras que trabajan sin permiso, irrumpiendo leyes, específicamente la de medioambiente. Samborondón no es el mejor ejemplo de desarrollo. Los arrozales se volvieron urbanizaciones y los agricultores con sus familias no tuvieron otra opción que adaptarse a su nuevo y diferente entorno. Me preocupan las personas que manejan nuestro planeamiento urbanístico; no socializan con la comunidad, afectándonos directamente e imponiendo un estilo de vida que no queremos.

Anhelamos ser parte del ya anunciado desarrollo de vía a la costa, esperando que entiendan la necesidad de que sea armónico con el medioambiente y sustentable. No debemos ser inmediatistas sino futuristas, no egoístas sino bondadosos, protegiendo así a las nuevas generaciones