‘Ama llulla’

Los dirigentes de la Conaie han pretendido desmarcarse de la violencia que matizaron los tristes días que vivió el país. Han buscado que la percepción del país culpe a otros de la violencia, del ataque a la fuerza pública y de los desmanes. Ciertamente sería injusto, por ejemplo, culpar a los líderes del movimiento indígena del ataque e incendio del edificio de la Contraloría, así como de la utilización de esa especie de personajes de alquiler que fueron muchos extranjeros, según la evidencia fílmica que se presentó en las redes sociales. Sin embargo, salir indemnes de la opinión pública sería completamente injusto.

¿Acaso no “retuvieron” a 47 militares de la Brigada Patria y sus respectivos transportes en Cochabamba, Cotopaxi, mientras se dirigían a resguardar las instalaciones de Explocen, una fábrica de explosivos del Ejército? ¿Acaso no “retuvieron” a militares y policías en Nizag, Alausí, sin que exista el menor acto represivo de parte de la autoridad? Para citar solo un par de estos casos. ¿Acaso no saquearon plazas y mercados de Saquisilí, solo para citar un lugar donde se fueron con cosas sin pagar? ¿Acaso los dirigentes no retuvieron contra su voluntad a policías y periodistas en el Ágora de la Casa de la Cultura, maltratando y vejando a un oficial de alta graduación, sin respetar su dignidad? ¿Acaso no forzaron a que muchos indígenas deban ir a protestar, porque de lo contrario sufrirían consecuencias en sus comunidades? ¿Acaso no amenazaron reiteradas veces con dirigirse a Guayaquil, aun antes de ser declarada sede del Gobierno, y acaso no fue detenida una caravana organizada por ustedes, que se dirigía a esta ciudad formada por algunas decenas de camiones y obligada a retirarse hacia La Maná? ¿Acaso no propusieron negociar con el presidente, y cuando se sentaron a la mesa, lo único que hicieron fue imponerle al país sus condiciones para parar el caos?

Sí, sin duda hubo muchos antipatria que los usaron a ustedes, pero también ustedes le deben algo al país. Si queremos pacificar la nación, debemos todos empezar diciendo la verdad. Así que ‘ama llulla’ señores.

