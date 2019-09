¡Cómo te atreves!

Tal vez empezó en la Revolución Industrial, donde no llegábamos ni a 800 millones de habitantes, y hoy nos ubica en una nueva era geológica a la que Paul Crutzen, premio Nobel de Química, la llama Antropoceno, y a la que abordamos gracias a las emisiones de dióxido de carbono por la quema de combustibles fósiles y a la inmensa cantidad de árboles talados, causando graves daños a los suelos, por lo que nos estamos quedando sin bosques, ni selvas, ni agua libre de contaminación.

Las madereras inescrupulosas, los leñadores, las petroleras, en ciertas fases de su actividad, generan deforestación, y sin árboles hay más gases de los que calientan el planeta.

¿Quién puede dudar del cambio en el ciclo de agua, que la temperatura del planeta ha aumentado, que los océanos están más ácidos, y que suceden eventos extremos como grandes movimientos de tierra y peligrosas tormentas. Nada de esto es ficción, es real.

Nos preguntamos si esto ha sucedido siempre y la respuesta es sí. Entonces, ¿qué es lo grave? Es que está sucediendo asombrosamente más rápido. Se están extinguiendo especies sin que podamos detenerlo y nos estamos enfermando con pocas opciones porque los enemigos nuevos en el ambiente no dan tregua. Nos olvidamos de que la vida no es nuestra individual existencia sino que es eso poderoso y fértil que nos sostiene en el Sistema Solar. A ese olvido se agrega gente que piensa que esto no le afectará a ellas ni a sus generaciones visibles, entonces no les importa. Penosamente, de esa gente, un buen puñado maneja el mundo, e irónicamente de ese puñado salen ofertas políticas de una vida de felicidad y progreso.

Hace un par de días Greta Thunberg los retó a que digan cómo se atreven a desconocer el ritmo acelerado de la extinción de vida en el planeta envolviéndonos con palabras vacías. No se hicieron esperar las voces de la muerte, aquellas que también aseguran que el feminismo no existe, a decir que todo esto es exageración y drama, a quienes también provoca decirles: ¡cómo se atreven!