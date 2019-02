Cómo acabar con la corrupción

¿Para qué la creación de más aparatos burocráticos con el pretexto de combatir la corrupción? ¿Para qué organismos con nombres rimbombantes que ningún resultado han dado hasta este momento? Porque los “bandidos” que se robaron la plata del pueblo en forma descarada, unos están escondidos en áticos, otros están buscando asilo como “perseguidos políticos” en países gobernados por “compañeros revolucionarios”, otros se sacaron los grilletes y se fueron a pasar mejor vida a vista y paciencia de fiscales y jueces que nunca explicaron a qué se debieron estas barbaridades. Y lo que es más grave, nada se ha hecho hasta este momento por parte de las famosas entidades que dizque luchan contra la corrupción, por hacer que la plata robada regrese a poder del pueblo, a pesar de que hay mecanismos y procedimientos para lograr este objetivo, como ya lo han probado otros países en donde la lucha contra la corrupción es frontal.

El pueblo ecuatoriano no soporta más tanta farsa. Por eso exige al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio y a los nuevos elementos que han sido designados para integrar el Consejo de la Judicatura definitivo que se designe cuanto antes al fiscal general definitivo, para que no haya tanta transitoriedad, que es lo que da motivo para que se argumente que no hay cómo luchar contra los “ladrones de cuello blanco” hasta tanto no sean designados los titulares de la función Judicial y del Ministerio Público en todo el país. La única manera de luchar contra la corrupción es con una justicia independiente, honesta, experimentada, valiente, que se juegue la vida por el país, porque debe conocer bien que los “chapos”, los filibusteros y los vinculados con las mafias de toda índole no se paran en pelos para acabar con jueces y fiscales que de verdad quieren terminar con estas carroñas humanas.

Los ecuatorianos confiamos en que quienes vayan a integrar fiscalías y juzgados no tengan vinculación alguna con el correato, para que pueda creerse que va a haber una justicia independiente.