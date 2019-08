Si la memoria no me es ingrata, me remito al final de los años 50 del siglo pasado, que no solamente registra la gran pifia contra el mandatario de entonces, que se dio durante la inauguración estadio Modelo por la matanza que tuvo lugar durante las manifestaciones del 2 y 3 de junio de 1959, sino también la llamada “guerra de la basura” que enfrentó a los entonces presidente de la República Camilo Ponce con el alcalde de Guayaquil, Luis Robles Plaza.

Y es que esta vez parece que estamos en peligro de llegar a la misma pugna de poderes cuando la alcaldesa de Guayaquil, en dos tiempos u oportunidades, estableció distancias con el Ejecutivo. Primero con el presidente Lenín Moreno, al reclamarle en plena sesión solemne del Cabildo por la falta de apoyo en importantes proyectos viales del Puerto. Días más tarde la misma burgomaestre arremetió contra la ‘premier’ María Paula Romo por no estar de acuerdo con la postura del Gobierno para la ejecución del Plan Más Seguridad, afirmando la funcionaria municipal que la propuesta de la secretaria de Estado era “una trampa” que no se podía aceptar. Finalmente, al parecer, en esta pelea entre dos importantes damas, doña María Paula aceptó que el proyecto se municipalice para que sea la Policía Metropolitana la que se encargue directamente del ejercicio de protección a la vida y los bienes de los porteños, es decir que la Policía Nacional quede en segundo plano a pesar de que es obligación de todo Estado el asumir los servicios de seguridad.

El proyecto surge ante la preocupante realidad que revelaron los datos estadísticos que señalan que la actividad delincuencial se ha duplicado este año en comparación con los primeros seis meses del año anterior. Es decir, más crímenes, más asaltos y robos, más estafas, más violaciones, etc. Y es que tan preocupante situación tiene lugar no solo por el aumento poblacional, pues hay que agregarle la inesperada migración que procede sobre todo de Colombia y Venezuela que introduce en el país a desesperadas familias que huyen de la violencia y las necesidades de sus respectivos países, y también a buen número de delincuentes que buscan mejores oportunidades para cometer sus delitos.