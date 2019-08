Fiscal general y caso Sobornos

La fiscal general Diana Salazar impulsa una detenida investigación del denominado caso Sobornos, en que se evidencia un manejo antidemocrático y corrupto del poder. La percepción que existe desde la óptica ciudadana es que la cúpula del anterior gobierno fraguó una concertación con empresas interesadas en contrataciones con entidades del Estado, que posibilitó al partido de gobierno contar con vastos recursos económicos para sus actividades proselitistas y promover campañas en condiciones ventajosas frente a otras organizaciones o adversarios políticos. El sistema utilizado viciaría de legalidad los procesos electorales efectuados en los años investigados, 2012-2016, configurando delitos como cohecho, concusión, tráfico de influencias, asociación ilícita.

Ante un hecho de tan grave connotación, el país debe respaldar a la fiscal general, para que a través de un debido proceso pueda tipificar los delitos cometidos e identificar con convicción, autores, coautores, cómplices y encubridores de tan reprochable forma de ejercer el poder, abusando sin rubor de recursos fiscales.

El gobierno actual tiene la oportunidad de demostrar que efectivamente desea combatir la corrupción, poniendo a disposición de la Fiscalía General asignaciones presupuestarias suficientes para que pueda contar con nuevos fiscales probos y pueda cumplir su compleja labor, contrarrestando a fiscales comprometidos con un pasado judicial que pudiera entorpecer la enorme tarea a realizar, no solo en este caso, sino en las incontables denuncias de actos de corrupción por sobreprecios o coimas estimados en miles de millones de dólares, de los que no se ha recuperado virtualmente nada.

Se espera que la administración de justicia recupere su independencia. La justicia es la esperanza del hombre honrado. Nada justifica que no se sancione a quienes han dilapidado el presente y futuro del país con derroches y alto y caro endeudamiento. No hay que juzgar por intereses politiqueros condenando por animadversión o revanchismo. Hay que recordar que “el mal no se lo combate con el mismo mal, sino con el bien”.