Con visión de porvenir

Una de las más negativas argumentaciones de los retrógrados listos es la que gusta de hacer comparaciones con nosotros mismos estableciendo, lo cual es cierto, que del ayer remoto a lo actual, el progreso es inconmensurable.

Ha crecido la escolaridad tanto como la cobertura de salud. Tenemos carreteras de primer orden -aunque con sobreprecio-, aeropuertos, algunos sin uso, construidos solo para garantizar un “buen acuerdo entre privados”; refinerías repotenciadas y repotenciadoras de los bolsillos de asaltantes de los fondos públicos, etc., etc.

Sin embargo, si nos comparamos con terceros países que antes estuvieron atrás de nosotros, es fácil colegir que estamos atrasados, notablemente atrasados. Son escasos los centros de educación superior que pueden denominarse tales, la escolaridad rural sigue con dificultades y no se educa para la innovación. Es duro, y aunque exagerado, cierto, aquello de educar con visiones del siglo XIX, a cargo de profesores del siglo XX a los estudiantes del presente siglo XXI.

La noción de enfermedad predomina en las políticas de salud, ya sea para curarla o prevenirla pero poco se hace para promover la salud.

Sin duda la corrupción nos pone telarañas y no vislumbramos un futuro claro.

Esa situación no debe continuar y no podemos sentarnos a esperar que el gobierno en turno la resuelva. Los ecuatorianos que tuvimos el privilegio de una buena nutrición alimentaria e intelectual, estamos obligados a unirnos en el diseño de un mejor país, sin afanes electoralistas, que no caben a estas alturas de nuestros respectivos paseos vitales, mas sí con el afán permanente de garantizar un mejor porvenir.

Al menos creo que estamos en capacidad de diseñar aunque sea “a mano alzada” el trazado que sirva para construir el porvenir.

No podemos quedarnos en el lamento de lo mal que se hacen las cosas. Hay que reunirse para tratar de proponer caminos mejores en vez de solo criticar aquello por los que nos quieren obligar a transitar. Sin dejarnos embobar por las promesas hagamos del proyecto de una nueva república la búsqueda que nos permita superar los lloriqueos.