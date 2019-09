Valiente, cobarde o temeroso

Confesa provida. Confesa abogada. Lo advierto desde el inicio porque la opinión de este editorial es para aquellas mujeres que sospechan su embarazo, que están embarazadas, que piensan en abortar, que ya lo hicieron, y/o que quieren ser justas; y para aquellos hombres que apoyan a sus parejas en el embarazo, en el aborto, y/o que quieren ser justos.

Para que se conozca por parte del lector, los delitos como el aborto, dentro de nuestro Código Penal, están clasificados como delitos contra la vida. Es claro que nuestra normativa recoge que el cigoto, feto, es una vida humana. Lo mismo nuestra Constitución, al declarar la vulnerabilidad de la madre embarazada, por su condición de tener un ser humano en su vientre, y su protección desde la concepción.

Una de las causales propuestas para despenalizar el aborto, es decir despenalizar el asesinar una vida, es si hay inseminación no consentida. Si bien en nuestro mismo código penal ya se define como “la persona que insemine artificialmente o transfiera óvulo fecundado a una mujer sin su consentimiento”, y que está catalogado como delito de lesa humanidad, y por ende no prescribe nunca su acción legal ni es susceptible de amnistía; en términos de la actual propuesta legal penal estaría considerado de una manera ligera y que lleva a confusión, puesto que solo se requeriría que una mujer diga al doctor que ha sido inseminada sin su consentimiento, sin aportar pruebas de esa aseveración. Para que una inseminación se dé hay todo un vestigio documental, desde que se extrae el óvulo, se fecunda in vitro, y luego se vuelve a introducir el cigoto a los 3 o 4 días, y de ahí se espera la implantación. Entiéndase también que cuando se determina qué es un delito de lesa humanidad contra la mujer por ser inseminada sin su consentimiento, se está refiriendo a delitos a escala, es decir que no será la única mujer en esa situación. Por eso de acuerdo al art. 89 del actual Código Penal, son delitos de lesa humanidad aquellos que se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil: la ejecución extrajudicial, la esclavitud, el desplazamiento forzado de la población que no tenga por objeto proteger sus derechos, la privación ilegal o arbitraria de libertad, la tortura, violación sexual y prostitución forzada, inseminación no consentida, esterilización forzada y la desaparición forzada. De ahí el cuidado al momento de legislar con una causal que tiene la fuerza de dar a entender a los ciudadanos que producto de una relación sexual donde no se usó un preservativo, o las precauciones debidas, sea con su pareja formal o no, da el derecho a matar al ser humano que está en el vientre materno. Ni el doctor estaría legalmente facultado para practicar el asesinato o aborto. Tal como está, sumada a las otras causales, la reforma legal no se preocupa tampoco de las mujeres. Me gustaría dejar aquí algunas inquietudes a plantearnos: ¿habrá asistencia médica, psicológica para la mujer a la que se le permite matar a su hijo? Y si se arrepiente la mujer, ¿donde podrá llorar a su hijo? ¿Cómo el Estado evitará la venta de partes humanas de fetos? ¿El Estado hará un cementerio de los no nacidos y no queridos? ¿Se tendrá un registro? Se está pensando en una reforma al sistema de adopción del país? ¿Se permitirá la adopción desde el vientre materno? ¿Por qué no se endurecieron las penas para violadores? ¿Cuánto dinero destinará el Estado a atender abortos? Si al final las causas de mortalidad femenina tienen que ver con temas cardiovasculares, ¿se estará normando de una manera justa para el ser humano en el vientre? ¿La madre? ¿La sociedad?. Aristóteles decía que la justicia debe ser una virtud individual y vinculada a los demás, y la recta disposición del alma es la que decide racionalmente; que ni el defecto (cobardía) ni el exceso (temeridad) son virtudes, por lo cual la verdadera virtud es el termino medio: la valentía de actuar de acorde a mi ser. Entonces, ¿qué clase de asambleístas tendremos en las próximas semanas del debate a la reforma del código orgánico penal integral? ¿Qué clase de ciudadanos queremos? ¿Qué tipo de personas somos? ¿Valientes? ¿Cobardes? ¿O temerosos?