En Colombia ganó el no. Hay que recordarlo, antes de elaborar cualquier análisis. Dejaron las armas. Debatieron. Firmaron un acuerdo. Ese fue, en grandes rasgos, el camino de las FARC para pasar de ser grupo guerrillero a partido político. Pocos analistas le tenían fe al proceso de paz. Un error de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y ahí terminaba todo. Y sin embargo, lo lograron: gobierno y excombatientes terminaron estrechando su mano. Fue el actor menos imaginado el que desestabilizó el tablero: la ciudadanía. Aquella que debía estar dando gritos de alegría porque finalizaba el conflicto, votó en contra en el referéndum, por dos motivos: (i) ni perdón, ni olvido. La mayoría consideraba que aprobar la justicia especial y la reinserción social de los guerrilleros era insultar a sus víctimas y (ii) desconfiaban de un proceso de paz con la firma de Castro y Chávez. Después del no, el presidente Juan Manuel Santos logró que el tratado sea legalizado por la Asamblea: si no pasó por ahí, pasará por acá. Pero “la paz” va porque va. La impusieron. Y la ciudadanía esperaba el momento para decir, “¿si ven? Por esto votamos no”. ¿Cuándo se develaría que el acuerdo no era más que un error? El momento llegó. Tres excombatientes, signatarios de la paz, anunciaron que regresarían a las armas. Si bien entre ellos no se encontraba Timochenko, el líder de la organización, estas figuras sí eran de alto rango. Su objetivo es formar un solo frente con otros grupos que operan desde la selva. Con los disidentes que no firmaron el tratado y con el Ejército de Liberación Nacional. El presidente Iván Duque afirmó: “Los colombianos debemos tener claridad de que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro”. Ante esto, tres preguntas de análisis: (i) ¿estamos ante el resurgimiento de las FARC o ante la declaración de tres tristes tigres? ¿Está en peligro el acuerdo?, (ii) ¿cuál es el rol de Venezuela en esto y cuáles las posibles repercusiones? Y (iii) ¿cómo afecta esto a el Ecuador? Trataré de responderlas el próximo viernes.