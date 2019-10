El Gobierno no tenía alternativa. El presidente hizo lo correcto, lo sensato, al ceder con la derogatoria del decreto que tenía en caos a todo el Ecuador. Coincido, ceder no es perder; los ciudadanos de bien ganamos, por lo que debemos aplaudir la acertada decisión de priorizar la paz de la nación. Es momento de callar a quienes pretenden incendiar al país; a aquellos que critican y “aterrorizan” por las redes sociales con esa utópica payasada de que “si no eliminamos los subsidios se puede acabar la dolarización”.

Ahora, no quiero ser aguafiestas, pero pienso que, al momento, lo que se ha logrado es desmovilizar a los movimientos sociales representados en esa reunión, pero aún tienen que neutralizar y capturar a todos esos delincuentes y terroristas políticos que aprovecharon las revueltas de los últimos días, para atentar contra la propiedad privada, pública y la vida de nuestros hermanos ecuatorianos. Fueron evidentes las acciones criminales que auparon y cometieron estos esbirros correístas que pretendieron pescar a río revuelto, dejando al descubierto que cuentan con un gran apoyo financiero de grupos irregulares, con amplio conocimiento en acciones terroristas.

Por ello, es imperativo que el Gobierno arranque de inmediato con la recuperación de todo lo robado durante la década perdida, confiscando los bienes mal habidos y fondos escondidos bajo el nombre de testaferros y parientes que utilizaron como cortina para camuflar todo lo atracado a nuestro país.

Que devuelvan lo robado. No nos pueden cargar al pueblo con más impuestos, mientras los delincuentes o sus familias siguen dándose la buena vida con los recursos que deben servir para pagar las deudas del Gobierno. Si quieren que todos los ecuatorianos pongamos el hombro para salir de la crisis, sean sensatos y hagan su parte revelando en otra cadena nacional el valor de los bienes recuperados de la corrupción.

El país vive una tensa calma. Insisto, mantengan la paz y no lo vuelvan a incendiar enviando reformas laborales inconstitucionales a la Asamblea.